美股｜道指早段升逾百點 納指標指再創新高
撰文：蕭通
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市場對美國及主要夥伴達成貿易協議的樂觀情緒，令美股周一（6月30日）早段上揚，標指及納指再創新高。其中，美國大多數銀行通過了聯儲局年度的「壓力測試」，大部份銀行股上升，帶動道指造好。
截至本港時間晚上10時50分，道指報43,932點，升112點或0.26%；納指最新報20,308點，升34點或0.17%；標普500指數報6,183點，升9點或0.16%。
紐約期油跌1%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報64.86美元，跌0.66美元或1.01%；倫敦布蘭特期油每桶報66.40美元，跌0.40美元或0.60%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報107,249.91美元、24小時內約跌0.6%。
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