美股｜道指早段升逾百點　納指標指再創新高

撰文：蕭通
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市場對美國及主要夥伴達成貿易協議的樂觀情緒，令美股周一（6月30日）早段上揚，標指及納指再創新高。其中，美國大多數銀行通過了聯儲局年度的「壓力測試」，大部份銀行股上升，帶動道指造好。

圖為2025年6月27日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

截至本港時間晚上10時50分，道指報43,932點，升112點或0.26%；納指最新報20,308點，升34點或0.17%；標普500指數報6,183點，升9點或0.16%。

紐約期油跌1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報64.86美元，跌0.66美元或1.01%；倫敦布蘭特期油每桶報66.40美元，跌0.40美元或0.60%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報107,249.91美元、24小時內約跌0.6%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）
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