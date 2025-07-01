美股｜道指收市升275點　納指標指再破頂

市場對美國與主要夥伴達成貿易協議態度樂觀，加上加拿大取消對美實施數碼服務稅，令談判得以重啟，美股周一（6月30日）上揚，標指及納指再創收市新高。其中，美國多家銀行通過了聯儲局年度的「壓力測試」，帶動道指至收市升275點。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.49% 恒指夜期高水98點

道指收市報44,094.77點，升275.50點或0.63%；納指收報20,369.73點，升96.27點或0.47%；標普500指數收報6,204.95點，升31.88或0.52%。其中，道指及標指為連續第3個交易日上漲，納指則連漲第6日。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.49%。其中，阿里巴巴跌0.59%。

恒指夜市期指收報24,170點，升86點，較恒指收市24,072點，高水98點，成交8,212張。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

蘋果漲2% Tesla跌逾1.8%

重磅科技股表現不一。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升0.15%，Apple升2.03%、Tesla跌1.84%。

美國銀行（Bank of America）股價升0.42%，而其競爭對手摩根大通（JPMorgan Chase）和富國銀行（Wells Fargo）則分別上漲0.98%和0.78%。高盛（Goldman Sachs）升2.45%，為升幅最大道指成份股。

網路設備製造商瞻博網路（Juniper Networks）股價上漲8.45%，此前美國司法部就惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）以140億美元收購瞻博的反壟斷訴訟達成​​和解。惠普企業股價飆漲11.08%。

另外，甲骨文（Oracle）股價上漲3.99%，此前該公司表示，預計新的雲端服務協議將從2028財年開始，為其年收入貢獻超過300億美元。