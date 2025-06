巴黎直擊︱布林肯︰認同「中佔美便宜」　美應聯合歐亞而非徵關稅

美國前國務卿布林肯(Antony Blinken)評析關稅發展時稱,美國近期是在孤軍奮戰,也許總統特朗普會發現,對盟友徵收關稅存在巨大局限性,會削弱美國應對中國的能力。其構想,如果可以聯合歐洲、東北亞,屆時將產生中國很難忽視的影響力。



他也大談國家成功的秘訣,是要對自身進行正確的投資,包括增加研發開支,吸引全球人才等。他直言參與國際事務非常重要,「如果你不在餐桌上,你就在菜單上(If you're not at the table, you're on the menu)」。



認同特朗普觀點而非做法 美國正孤軍奮戰

布林肯近日以講者身份出席在巴黎舉辦的第15屆東方匯理全球投資論壇(Amundi World Investment Forum),其主題為 「重啟進行中(Reboot in Progress)」,探討議題之一是新一屆美國政府對全球格局的影響。

布林肯表示,特朗普對標80年代的情形,認為當時的日本「佔了美國的便宜」,而當前的中國也是如此。布林肯認為,特朗普的觀點很大程度上是正確的,但對於其做法,就並不認同。

他解釋稱,中國製造了全球大約30%的商品,但國內消費其實只佔據13%左右,因此理論而言,中國消化不了的商品,都有非常大的可能會傾瀉而入美國的社區、美國的工人。而對盟友加徵關稅,會令美國出於孤軍奮戰的局面。

美國前國務卿布林肯(Antony Blinken)認為,美國需要聯合歐洲、東北亞地區。(大會圖片)

冀聯合歐洲、東北亞 合體後GDP可佔全球六成

當前,美國的GDP佔據全球的25%左右,其認為如果可以聯合歐洲、東北亞,那麼整體的GDP佔比就會佔據全球的60%,屆時就將產生中國很難忽視的影響力。

他舉例稱,疫情時期就曾與英國、法國合作提供免費疫苗,因為若其他盟友沒有足夠的援助,就可能令毒株變種,最終危害美國自身發展,因此出於經濟的角度,其他國家的成功其實對美國經濟有利,相當於投資產生百倍、千倍的回報,儘管其中存在各種不完美。

他也提及,從特朗普的宏觀策略而言,其對於強大的領導人和具領導力的國家,有非常巨大的親和與尊重,當中就包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、沙特王儲以及土耳其總統等。在今次任期內,特朗普對華將減少對於台灣、南海等問題的關注,主要聚焦經濟政策。

布林肯透露,美國的秘訣,在於對自身進行正確的投資。(資料圖片)

大談美國成功秘訣 對自身進行正確投資

布林肯形容,以美國人的身份發言,其認為美國領導力和美國參與的重要性依然持久,他表示「如果你不在餐桌上,你就在菜單上(If you're not at the table, you're on the menu)」。

他以美國官員的視角表示,如果美國放棄參與世界事務,將出現兩種情況,其一為其他人參與介入,那麼全球局勢或將不以符合美國意願以及價值觀的形式進行;另一種情況則是沒有人參與介入,那麼局勢將出現真空。

布林肯透露,美國的秘訣,在於對自身進行正確的投資,在去年拜登卸任總統之際,美國將2.5%的GDP金額用於研發,超過1萬億美元,當中40%來自聯邦政府,因此吸引來全球各地的研發人員、學者與學生,令走入美國任何一所研究型大學,都仿佛置身聯合國。

其認為,目前儘管面對這樣的考驗,但相信最終會走回正規,因為這才是國家成功的原因。他表示,美國二戰後就遵循3P策略,即人員(people)、流程(process)、政策(policy),引進最優秀的人才,試著創造一個流程,再讓每個人都圍坐在一起,傾聽不同的觀點。

東方匯理首席執行官Valérie Baudson表示,出於多元化投資需要,資金正轉向亞歐市場。(大會圖片)

東方匯理CEO:看好中國科技公司、印度及印尼市場

東方匯理首席執行官Valérie Baudson,於布林肯對談前致辭指出,儘管環境充滿挑戰,但全球市場前景依然樂觀,市場具有非凡的韌性。美國的通脹、關稅壓力仍然艱巨,美元亦面對結構性的走弱,相信歐洲市場可以吸引更多的國際投資者,尤其是中小型市值的股份具潛力。

對於亞洲市場,她認為多元化的投資相當必要,因此資金亦會考慮轉泊往亞洲,尤其是中國的科技公司、印度和印尼市場,仍是重要的投資機會。

同時,2024年諾比爾經濟學獎得主James A. Robinson,亦有現身論壇發言,講解機構、治理以及政治管理之間的趨勢及分析模型。