巴黎直擊︱布林肯︰認同「中佔美便宜」　美應聯合歐亞而非徵關稅

美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）評析關稅發展時稱，美國近期是在孤軍奮戰，也許總統特朗普會發現，對盟友徵收關稅存在巨大局限性，會削弱美國應對中國的能力。其構想，如果可以聯合歐洲、東北亞，屆時將產生中國很難忽視的影響力。



他也大談國家成功的秘訣，是要對自身進行正確的投資，包括增加研發開支，吸引全球人才等。他直言參與國際事務非常重要，「如果你不在餐桌上，你就在菜單上（If you're not at the table, you're on the menu）」。



認同特朗普觀點而非做法 美國正孤軍奮戰

布林肯近日以講者身份出席在巴黎舉辦的第15屆東方匯理全球投資論壇(Amundi World Investment Forum)，其主題為 「重啟進行中(Reboot in Progress)」，探討議題之一是新一屆美國政府對全球格局的影響。

布林肯表示，特朗普對標80年代的情形，認為當時的日本「佔了美國的便宜」，而當前的中國也是如此。布林肯認為，特朗普的觀點很大程度上是正確的，但對於其做法，就並不認同。

他解釋稱，中國製造了全球大約30%的商品，但國內消費其實只佔據13%左右，因此理論而言，中國消化不了的商品，都有非常大的可能會傾瀉而入美國的社區、美國的工人。而對盟友加徵關稅，會令美國出於孤軍奮戰的局面。

美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）認為，美國需要聯合歐洲、東北亞地區。（大會圖片）

冀聯合歐洲、東北亞 合體後GDP可佔全球六成

當前，美國的GDP佔據全球的25%左右，其認為如果可以聯合歐洲、東北亞，那麼整體的GDP佔比就會佔據全球的60%，屆時就將產生中國很難忽視的影響力。

他舉例稱，疫情時期就曾與英國、法國合作提供免費疫苗，因為若其他盟友沒有足夠的援助，就可能令毒株變種，最終危害美國自身發展，因此出於經濟的角度，其他國家的成功其實對美國經濟有利，相當於投資產生百倍、千倍的回報，儘管其中存在各種不完美。

他也提及，從特朗普的宏觀策略而言，其對於強大的領導人和具領導力的國家，有非常巨大的親和與尊重，當中就包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、沙特王儲以及土耳其總統等。在今次任期內，特朗普對華將減少對於台灣、南海等問題的關注，主要聚焦經濟政策。

布林肯透露，美國的秘訣，在於對自身進行正確的投資。（資料圖片）

大談美國成功秘訣 對自身進行正確投資

布林肯形容，以美國人的身份發言，其認為美國領導力和美國參與的重要性依然持久，他表示「如果你不在餐桌上，你就在菜單上（If you're not at the table, you're on the menu）」。

他以美國官員的視角表示，如果美國放棄參與世界事務，將出現兩種情況，其一為其他人參與介入，那麼全球局勢或將不以符合美國意願以及價值觀的形式進行；另一種情況則是沒有人參與介入，那麼局勢將出現真空。

布林肯透露，美國的秘訣，在於對自身進行正確的投資，在去年拜登卸任總統之際，美國將2.5%的GDP金額用於研發，超過1萬億美元，當中40%來自聯邦政府，因此吸引來全球各地的研發人員、學者與學生，令走入美國任何一所研究型大學，都仿佛置身聯合國。

其認為，目前儘管面對這樣的考驗，但相信最終會走回正規，因為這才是國家成功的原因。他表示，美國二戰後就遵循3P策略，即人員（people）、流程（process）、政策（policy），引進最優秀的人才，試著創造一個流程，再讓每個人都圍坐在一起，傾聽不同的觀點。

東方匯理首席執行官Valérie Baudson表示，出於多元化投資需要，資金正轉向亞歐市場。（大會圖片）

東方匯理CEO：看好中國科技公司、印度及印尼市場

東方匯理首席執行官Valérie Baudson，於布林肯對談前致辭指出，儘管環境充滿挑戰，但全球市場前景依然樂觀，市場具有非凡的韌性。美國的通脹、關稅壓力仍然艱巨，美元亦面對結構性的走弱，相信歐洲市場可以吸引更多的國際投資者，尤其是中小型市值的股份具潛力。

對於亞洲市場，她認為多元化的投資相當必要，因此資金亦會考慮轉泊往亞洲，尤其是中國的科技公司、印度和印尼市場，仍是重要的投資機會。

同時，2024年諾比爾經濟學獎得主James A. Robinson，亦有現身論壇發言，講解機構、治理以及政治管理之間的趨勢及分析模型。