美股｜道指高收400點　Tesla挫逾5.3%　拖累納指收跌0.82%

市場關注對美國與主要貿易夥伴的談判，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「大而美」法案在參議院的表決，美股周二（7月1日）個別發展，納指及標指經連續兩日破頂後下滑。由於特朗普與富豪馬斯克（Elon Musk）再起罵戰，並威脅要停止馬斯克旗下公司的聯邦補貼，Tesla股價曾下跌7.69%，拖累納指最多曾跌1.29%，至收市仍跌0.82%。道指至收市升400點，最多曾漲509點或1.15%。



圖為2025年7月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月2日

【04:06】Nvidia跌近3% 蘋果漲近1.3%

道指收市報44,494.94點，升400.17點或0.91%；納指收報20,202.89點，跌166.84點或0.82%；標普500指數收報6,198.01點，跌6.94點或0.11%。

其中， Tesla至收市跌5.34%，每股收報300.71美元。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦跌2.97%，每股收報153.30美元，為跌幅最大道指成份股。其他重磅科技股表現不一，微軟跌1.08%，蘋果則升1.29%。

【04:05】中概股指數收漲0.2%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.20%。其中，阿里巴巴升0.49%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

本港時間7月1日

【23:49】Nvidia股價跌逾3.5%

道指最新報44,488點，升393點或0.89%；納指最新報20,156點，跌212點或1.05%；標普500指數報6,187點，跌17點或0.29%。其中，Tesla股價最新跌5.04%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦跌3.54%。

【22:47】JOLTS職位空缺多於市場預期

道指報44,325點，升230點或0.52%；納指最新報20,190點，跌179點或0.88%；標普500指數報6,185點，跌19點或0.31%。其中，Tesla股價最新跌5.79%，最多曾跌7.69%，該公司公布6月份在瑞典和丹麥的銷售量，為連續第6個月下滑。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦跌3.02%。

數據方面，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，5月職位空缺達到776.9萬個，遠多於市場預期的730萬個，前值為739.1萬個。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

【22:45】油價回升 Bitcoin價格下跌

油價回升。紐約原油期貨現時每桶報65.24美元，升0.13美元或0.20%；倫敦布蘭特期油每桶報66.77美元，升0.03美元或0.04%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報106,144.77美元、24小時內約跌0.6%。

截至本港時間晚上10時47分，道指報44,325點，升230點或0.52%；納指最新報20,190點，跌179點或0.88%；標普500指數報6,185點，跌19點或0.31%。