新世界據報再商156億貸款　由Victoria Dockside支持　下周五截止

早前與銀行達成882億元再融資的新世界（0017），據報正進行由一筆德銀安排﹑籌集20億美元的融資而努力，該筆融資由核心資產維港文化匯（Victoria Dockside）支持，承諾截止日期為下周五（11日）。



日前完成逾百億元銀行再融資

據《彭博》報道，新世界發展幾天前剛剛完成創紀錄的貸款再融資交易後，投資者目光轉向該公司擬通過一筆新的貸款至高籌集20億美元資金的計劃。

《彭博》此前報導，5月底時，新世界發展邀請更多銀行參與其由核心資產維港文化匯（Victoria Dockside）支持的3年期貸款計劃，承諾截止日期為7月11日。

新世界發展本周初與數十家銀行達成了創紀錄的110億美元再融資協議，而這項新的貸款計畫將是對其籌資能力的又一次考驗。目前尚不確定承諾截止日期是否會延後，但在銀團貸款市場，借款人和安排行因各種原因延長此類期限的情況並不少見。

新世界大廈。（黃偉民攝）

貸款規模最少40億元

這筆由德意志銀行安排的新貸款最低規模為40億元（約合5.1億美元），但融資規模最高可能擴大至156億元。如果交易順利完成，將有助於進一步緩解新世界發展的財務壓力，其所得資金將用於償還債務。

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