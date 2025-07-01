新世界完成110億美元再融資　內情曝光︰銀行憂交易失敗的後果

圍繞房地產巨頭新世界發展﹙0017﹚一筆規模空前的110億美元﹙約860億港元﹚貸款再融資交易，近日順利完成，但據報，各方進行了長達數月的談判，而對交易不成功或產生嚴重後果的擔憂，是促使貸方最終紛紛點頭的一個關鍵因素。

再融資方案 需獲各貸款方首肯

《彭博》報道指出，今年1月時，新世界發展的高管向銀行家們提出一項高風險計畫。該公司打算把未償還的貸款整合成一筆大交易，從而避免未來幾年持續不斷的債務到期壓力。根據彭博匯編的數據，這筆整合後的交易價值高達875億港元（111億美元），將是香港有史以來最大一樁貸款案。

而這項再融資計畫有賴新世界發展所有債權行的同意，從大型合作銀行到那些據銀行家們所說貸款額在1,000萬美元上下的小公司。只有獲得所有貸款方的首肯，交易方能推進。這引發了長達數月的幕後談判。

報道指，貸款方洽談新世界再融資方案，關注調交易失敗的後果。﹙資料圖片﹚

引調交易失敗的後果

《彭博》亦引述消息指，今次交易關係之重大，以至於一些銀行家在向信貸委員會推介這筆交易時，強調的不是該公司的實力，而是交易失敗的後果。根據巴克萊的數據，新世界發展在香港的資產約為400億美元，相當於當地年GDP的十分之一。如果新世界發展無法展期債務，可能給這個金融中心的經濟造成痛苦衝擊。標普認為，僅今年一年，當地房價受到的衝擊就可能高達7%。

參與該交易的銀行家們表示，在經歷了來自同行的壓力、與監管機構通話和會面、債券持有人不滿以及最後一搏爭取到原本拒絕該計畫的小銀行支持後，這筆交易才最終得以實現。

銀行是最早支持這筆交易

報道引述兩位銀行家表示，當他們向信貸委員會推介這筆交易時，強調的並非該公司的優勢，而是交易失敗的潛在後果。他們詳細列出了銀行需要計提多少貸款損失撥備，以及交易不成功可能在香港房地產行業引發的連鎖反應。

而新世界發展自己也採取了類似策略。知情人士透露，該公司與最初有意退出的銀行進行溝通，確保它們知曉交易失敗的後果及其對香港銀行業的風險。

那些大銀行是最早支持這筆交易的，因為如果新世界發展違約，它們面臨的損失最大。知情人士稱，中國銀行、星展集團和滙豐被選為聯絡行，儘管新世界發展自己主導了再融資安排並統計了承諾金額。

相比之下，說服小銀行要更難。知情人士稱，澳門的Banco Nacional Ultramarino在協議簽署前幾周仍持保留態度。兩位知情人士說，香港的集友銀行和南洋商業銀行最初也有意拒絕，因為它們希望減少對商業地產的敞口。

投資者預計，新世界很快會提出折價回購部分債券。﹙資料圖片﹚

料下歩折價回購部分債券

報道續稱，銀行家們現在將注意力轉向該公司的下一步。新世界發展仍有約80億美元存續債券，投資者預計該公司很快會提出折價回購部分債券，或請求延期兌付。該公司還在爭取另一筆約20億美元的新貸款，以幫助償還債務。此外，它也面臨推進資產出售的壓力，這是其籌措資金還債的一個重要手段。

新世界發展沒有回應置評請求。

滙豐對此不予置評。中國銀行、星展、Banco Nacional Ultramarino、集友銀行和南洋商業銀行均未回應置評請求。