長城汽車(2333)資金流入有力　撐股價試3月上升裂口頂部｜彭偉新

長城汽車是內地領先的汽車製造商，專注於運動型多用途車（SUV）、皮卡和轎車的設計、研發、生產及銷售，並提供相關零部件和售後服務。集團的核心品牌包括「哈弗」（Haval）、 「魏牌」（WEY）、 「坦克」（TANK）、 「歐拉」（ORA）及「長城皮卡」，涵蓋傳統燃油車及新能源汽車市場。目前，內地市場約佔集團總收入的85%，而海外市場則僅占15%。海外市場包括俄羅斯、東南亞、中東、非洲及拉丁美洲，其中俄羅斯市場表現尤為強勁，2024年出口量同比增長約30%。



長城汽車2024年的總收入約為人民幣2,021.9億元，同比增長約17%，主要受到新能源車和海外市場的推動。淨利潤約為人民幣126.9億元，淨利潤率約為7.3%，較2023年的4.05%有所提升。以現價計算，過去12個月的追蹤市盈率約為7.8倍，市場預測市盈率為12倍，顯示出較高的增長潛力。市場預期未來幾年的市盈率增長率可達1.93倍，而市賬率則為1.21倍，整體估值並不算太高。長城汽車過去一年的派息比率為30.2%，集團上一個財年已派發0.45元人民幣的全年股息，相當於3.65厘的年股息率。市場預期今年全年每股將派0.49元人民幣，相當於4.03厘的預測股息率，高於過去5年的平均股息率2.65厘。

截至7月3日，長城汽車的機構投資者持股比率為30.77%。自今年2月7日至7月4日期間，股價錄得5.68%的跌幅，該期間共錄得28.84億港元的資金流入（見圖1），其中大戶佔22.27億港元，散戶佔6.61億港元。大戶對散戶的資金流比率為3.4:1，顯示出大戶的流入動力強勁，仍然是推動股價上升的主要力量。同期大戶投資者的持股比率最低曾跌至-4.53%，但在大戶資金持續流入的情況下，至7月4日回升至最高15.76%，進一步反映大戶資金的強勁動力。

長城汽車(02333)於今年2月7日至7月4日期間的資金流狀況。（圖１）

目前，共有23位分析師對長城汽車進行調研，所給予的目標價範圍從10港元至25港元不等，中央數為15.90港元，與現價相比仍有接近21%的上升空間。若以長城汽車的股本回報率、資產回報率和普通股權益回報率計算，均高於市場同業的平均水平，因此長城汽車應具備更高的估值潛力。

長城汽車的股價在去年10月曾漲至17.10港元的高位，隨後出現回調，一度跌至今年2月的低位11.72港元並反彈，但未能突破之前的高位，僅在3月20日達到16.66港元後再次見頂。到4月初，股價跌破先前的支持位，最低降至10.66港元。經過近兩個半月的波動，上周股價以三連陽的形式突破整個跌浪的38.2%反彈目標，9天RSI也突破70，顯示出強勁的上升勢頭，預示著技術面可能出現突破。投資者可以考慮在13.20港元的水平進行買入，預計股價將進一步反彈，目標上望前跌幅的61.8%反彈目標14.70港元。然而，如果股價跌破20天線的支撐，則建議及時止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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