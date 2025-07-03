海天國際基本因素正面　技術只得突破上望22.80港元｜彭偉新

海天國際 (1882) 專注於塑料注射成型機（PIMM）的設計與製造，產品廣泛應用於家電、消費電子、汽車及醫療等行業。集團在國內外市場均有佈局，海外市場收入佔比約37%。面對美國互惠關稅影響，集團仍能保持穩定增長，特別是在東南亞市場。按市場統計所示，集團的收入中以內地市場為主，另外，若有37%是自海外市場，當中北美市場貢獻了約5.18%，因此，即使美國對中國整體的產品仍然徵收大額關息，該部份的影響只會對集團約5.18%的收入會有影響。。

至於市場看好海天國際的主要因素分別為涖外市場增長較快、內地消費補貼政策有效推動消費品的需求，另外，內地整體的消費者信心已見回升，均是重要的利好因素支持海天國際有較高的估值。尤其是集團在海外市場的增長潛力較強，尤其是東南亞市場的訂單增長超過100%，顯示出該地區的需求強勁。集團的國際擴張戰略正在獲得成效，特別是在經濟復甦的背景下，外國市場對塑料注射成型機的需求持續上升。這一增長主要受益於中國企業因應關稅政策而轉向海外生產，從而推動了對海天產品的需求。

另外，隨著經濟逐步恢復，消費者信心的回升被視為另一個重要的看好因素。尤其是穩定的消費市場和政府的補貼計劃共同提升了消費者的購買意願，進一步促進了相關行業的生產和投資。這對海天國際而言，意味著穩定的市場需求和潛在的銷售增長，有助於提升其市場地位和競爭力。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.3 倍，較追蹤市盈率為高。而市賬率則為 1.43 倍。相比同業的市盈率18.7倍及市帳率2.2倍為高，反映出整體估值屬於較低估值的水平。至於以12個投資模型計算出來股份公允價值約為29.2港元，另外，現時10位分析師給予海天國際的目標價中位數為28.19港元，現價仍然低於兩個估值分別低43%及38%，以上升空間來說的確有不錯的上升空間。

海天國際的機構投資者持股比率為17.48%，自今年2月4日至今年7月1日期間，股價錄得2.16%的跌幅，該期間共錄得1.69 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.3 億港元，而散戶則佔當中的1.39 億港元。大戶對散戶資金流比率為 0.2 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.94%；而最低曾經跌至 -13.55%，至於6月30日當日則已返回9.62%，反映大戶投資者對後市看法較為正面，預期有助股價作進一步的反彈。

以技術走勢來說，海天國際的股價在上周五成功突破了100天線，並嘗試按去年10月開始所形成的跌浪，以38.2%的跌幅作出反彈。如果能夠突破20.40港元，則有望在短期內向上挑戰22.80港元的61.8%反彈目標。投資者可以在20.00港元進行買入，目標為22.80港元；若股價跌破50天線的18.95港元，則建議及時止蝕。

圖1：海天國際(01882)於今年2月4日至6月30日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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