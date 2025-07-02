北水及資金流繼續　反映中人壽 (2628)股價前景仍然亮麗｜彭偉新

中國人壽（2628.HK）主要業務涵蓋人壽保險、健康保險及意外保險，服務個人及團體客戶。集團擁有廣闊的分銷網絡，包括保險營銷員、團險銷售人員及代理機構，覆蓋中國內地市場，並在香港等海外市場有少量業務。集團主要產品包括分紅及非分紅壽險、年金產品（約佔總保費70%）、健康保險（20%）及意外保險等。其商業模式以收取保費及投資收益為核心，通過控股資產管理子公司管理龐大資產，並涉足養老保險業務，實現收入多元化。集團主要增長動力來自人口老化、保障需求上升及科技賦能的數碼化銷售平台。集團憑藉市場領導地位及穩健財務表現，成為中國保險行業的龍頭企業，同時積極應對監管變化及市場競爭，持續優化產品結構與服務效率。

市場預期中人壽將受惠於市場需求回暖及利率上升，進一步推動新業務價值（VNB）的增長。預計在2025年至2027年間，股息增長率將達到29%。此外，管理層考慮的股份回購政策也可能增強每股的股東價值。而市場預期集團於2025年的每股收益（EPS）為2.58人民幣，預測市盈率為8.1。雖然整體營運成本面臨壓力，但集團可以透過產品組合調整及提高利潤較高的產品比重，有望改善盈利能力。預計集團於2025年淨利潤將達522.66億元人民幣。

雖然市場仍然存在不確定性，但投資者仍然對中國人壽有特別的偏好，而集團穩定的股息政策是中國人壽的一大優勢。集團的股息收益率約為4.7%，這對於追求穩定回報的投資者來說，具有相當的吸引力，尤其是集團過去5年旳平均股息率約為27%，這種穩定的回報不僅增強了投資者的信心，也進一步改善了集團在資本市場的形象。另外，隨著市場需求的回暖，銷售趨勢出現改善。在2025年初的數據中，銷售增長顯著，這反映出消費者對保險產品的需求正在上升，為中人壽的業務增長提供了良好的基礎。至於中人壽逐步轉向高股息股票及長期債券，除了可以提高資本回報，還能在利率上升的環境中有效管理風險。此舉不僅保障了公司的財務穩定性，還提升了其整體收益潛力。

中國人壽 (2628.HK) 上個交易日以 18.84 港元收市，全日跌0.12港元或0.63%。集團過去5年的平均Beta值為 0.59，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 20.6 港元，而最低位則曾見 10.06港元，以現價 18.84 港元計，中國人壽的股價較 50 天線高出 17.46%，另外，現價亦較 200 天線高出 24.04%，反映股價在技術走勢上稍為偏高，並有機會先行作出回調。不過，由於中國人壽的資金流仍然偏強，特別是集團的機構投資者持股比率為28.06%，自今年2月4日至今年6月30日期間，股價雖然只錄得2.04%的升幅，但在同一期間內共錄得48.52 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的38.28 億港元，而散戶則佔當中的10.23 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.7 比 1，反映出大戶投資者對股價走勢擁有較大的主導權，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.66%；而最低曾經跌至-2.98%，至於6月30日當日則仍然達到6.08%，只要大戶投資者的坐貨比率再度升上10%以上，相信股價會繼續向上。

近期，北水在中國人壽的持股比率持續上升，並由今年年初的11.2%持續增加至6月26日的16.1% (見圖1)，半年期間增加了4.9個百分點。特別是6月份的增幅明顯，由5月底的12.45%急升至16.1%，不足一個月的增幅達3.65個百分點，反映出北水投資者對中國人壽的股價前景持樂觀態度。

中國人壽的股價在今年3月19日曾攀升至17.10港元，隨後出現回調，最低跌至4月9日的12.38港元。之後，當9天RSI從30以下反彈並重返30以上水平後，股價開始持續上升，成功突破所有移動平均線的阻力，並穩步升抵保歷加通道的頂部。股價一度在6月25日升抵19.98港元的高位後再次回調，預計在股價快速上漲後可能會進行調整，甚至有可能回落至20天線附近。投資者可以考慮在股價回調至18.00港元時買入，並以20.00港元作為下一次反彈的目標。此外，股價應保持在今年3月的高位17.10港元之上，若收市時跌破此水平，則應考慮止蝕。

圖1：

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。