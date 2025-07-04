聯想集團股價成功出現技術突破　有望上試11.15元水平｜彭偉新

聯想集團 (0992) 主要業務包括設計、開發及製造個人電腦、智能手機、平板電腦、伺服器、儲存設備及其他智能設備，特別是在個人電腦市場佔據全球領先地位。2024/25財政年度的收入達691億美元，淨利潤為14.1億美元，毛利率為16.07%。以現價計算的市盈率為8.85，股息率為4%，Beta值為0.95，數據穩定。短期內，集團相信會在CES、MWC等國際電腦展覽上推出新的電腦、平板及手機型號，這不僅有助提升集團品牌的知名度，還能推動整體銷售增長。特別是今年10月是Windows 10的退出時間，全球有大量現有電腦因未能成功符合Windows 11的硬件要求而被迫「退役」，這將為聯想的個人電腦業務帶來新的機遇。市場預期聯想集團2025-26年度的每股盈利將達0.97港元，按年上升18%。根據20位分析師的目標價中位數為12.98港元計算，現價仍然有約39%的上升空間。

聯想集團股價於今年2月急升至最高位13.60港元後反覆回落，並在受利淡消息影響下，包括美國特朗普發動的關稅戰，股價由高位大幅回調，最低曾跌至6.57港元（見圖1），才開始由低位反彈。雖然股價曾受制於10.54港元水平後再度回落至8.73港元，但未跌回之前低位，更重要的是股價再次向上挑戰整個前跌浪的38.2%回調幅度，雖然近期再次回落，但仍然保持一底高於一底的走勢。昨日股價明顯反彈，升破前跌浪的38.2%反彈目標，並且9天RSI成功升破70，顯示整體上升動力仍然較強。

另外，聯想集團的機構投資者持股比率為32.71%。自今年2月6日至7月3日期間，股價錄得5.74%的升幅。不過，在該期間共錄得53.01億港元的資金流入（見圖3），其中大戶佔44.37億港元，而散戶則佔8.63億港元，反映大戶投資者的影響力依然明顯。大戶對散戶的資金流比率為5.1:1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至12.68%；最低曾跌至-3.71%，而在7月3日則回升至7.98%，進一步確認大戶投資者對聯想集團的走勢持樂觀態度，有助股價進一步反彈。

除了大戶投資者之外，北水投資者也開始逐步回購聯想集團的股份。根據圖2，北水投資者在中央結算的戶口中所持有的聯想集團股份比例，已由6月16日的5.63%逐步回升至6月30日的5.74%。雖然增幅仍然緩慢，但隨著走勢逐步穩定，加上北水投資者未進一步減持股份，再配合大戶投資者加倉，有助於股價形成見底回升的局面。

投資者可以在現水平買入，因為9天RSI走勢轉強，加上大戶投資者的持股比率持續改善，有助股價向前跌浪的61.8%反彈，上望11.15港元。若股價跌穿20天線的9.25港元，則建議先行止蝕離場。

圖1：聯想集團 (0992) 日線股價走勢圖

圖2：聯想集團 (0992) 北水持股變化

圖3：聯想集團(00992)於今年2月6日至7月3日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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