穩定幣未穩定　香港有何貢獻

穩定幣成為市場新寵，由美股Circle到港股國泰君安，投資者莫不沾手。國際清算銀行（BIS）作為全球央行的「央行」，近日發表報告卻潑了一盆冷水，批評穩定幣由不同私人機構發行，價值不一，沒有「單一性」（Singleness）；其全額抵押的發行模式限制了信貸創造，缺乏「彈性」（Elasticity）；並且易被用於金融犯罪，不夠「健全」（Integrity）。



BIS的結論是穩定幣「表現糟糕」，三項測試全不及格，最多只能扮演輔助角色。其認為未來在於基於「統一帳本」（unified ledger）技術，並以代幣化央行貨幣為核心的金融基礎設施。

美股Circle上市後曾升超過八倍，股價直迫300美元，不過國際清算銀行發出嚴厲風險警告後，股價大瀉。（REUTERS/Brendan McDermid）

美國「定時炸彈」 歐洲規管分歧

事實上，自從美國推出《GENIUS法案》以來，各界可謂劣評如潮。批評者認為其允許私人機構在碎片化的州級監管下發行貨幣，不但難以具備交易貨幣的「單一性」特質，亦可能隨時引發金融混亂。更有評論指出，特朗普政府試圖利用穩定幣發行商購買美國國債，毫無疑問只是在為美國國債尋找「新買家」，並且將美元霸權延伸至數字領域，侵蝕其他國家的貨幣主權。經濟學家、希臘前財政部長瓦魯法基斯更形容其為「巨大定時炸彈」，不排除引發市場崩盤。

在大西洋彼岸，歐盟雖然已經通過《加密資產市場監管法規》（MiCA），惟對於錨定相同法幣的穩定幣應否互通，內部存在明顯分歧。歐洲央行及其行長拉加德態度審慎，警告穩定幣對貨幣政策和金融穩定構成風險，擔心允許互換可能導致「損害歐盟的戰略自主權和主權」。然而，歐盟委員會卻傾向允許互換，並建議可要求發行商建立「再平衡機制」來管控風險。

開放制定規則 香港再發宣言

可以肯定的是，穩定幣本身具備龐大發展潛力，各界分歧的只在於如何規管。即使穩定幣未必符合BIS對「貨幣」的嚴格定義，但始終不失為高效的金融資產，存在真實的需求。例如可以挑戰傳統信用卡網絡等支付壟斷、降低交易成本，甚至是規避制裁或稅收。正在天津舉行的夏季達沃斯論壇上，國家總理李強也明確指出，科技進步正推動全球經貿格局的變革，強調中國願意以開放和開源的態度與世界分享技術，共同推動創新增長。新加坡總理黃循財亦提到當前全球秩序面臨挑戰，主張各國通過靈活的多邊主義，就數字貿易等新議題制定開放、包容的規則。

於此時刻，香港政府周四（26日）發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》，可謂來得正合時宜。《宣言2.0》提到建立由證監會主導的監管框架，並將穩定幣發行人、交易及託管商全部納入，其對穩定幣發行人的儲備管理和贖回機制亦訂下嚴格要求，確保能與掛鈎法幣等值兌換。這有望回應BIS對穩定幣「單一性」和「健全性」的疑慮。正如金管局總裁余偉文近日強調，穩定幣是支付工具而非投機品，發牌制度將設有「相當高的門檻」，預期在「初階段充其量只會批出數個牌照」。申請人必須證明其具備實實在在的應用場景、穩健可持續的業務方案，以及在儲備管理、風險管控和反洗錢等方面擁有充分的能力和經驗。

金管局總裁余偉文6月23日指出，「穩定幣並不是投資或投機的工具，而是運用區塊鏈技術的支付工具之一，本身並沒有升值空間」。（資料圖片／鄭子峰攝）

金融秩序重寫 香港貢獻方案

再者，香港建立的監管平台對全球開放，為非美元穩定幣（尤其是離岸人民幣穩定幣）的發展預留了廣闊空間，也為打破「數字美元霸權」的潛在局面提供了另一種可能。而在穩定幣以外，《宣言2.0》提出豁免代幣化ETF印花稅，以及將代幣化政府債券的發行常規化，致力於將數字資產與實體經濟和傳統金融深度融合。

對比2022年的1.0版本，《宣言2.0》最明顯的進步在於監管框架從初步構建走向清晰統一，資產代幣化從概念走向實質性的稅務誘因。然而，宣言中提及的多項檢討均未提供具體的時間表，數字資產可以怎樣納入與內地的互聯互通機制，宣言也未見著墨。金融科技發展一日千里，香港有必要抓住稍縱即逝的時機。

在不到三年之間就數字資產發表第二份政策宣言，展示了香港擁抱金融創新的決心。然而，《宣言2.0》依然只是剛起步。正如國際貨幣基金組織（IMF）副總裁李波在夏季達沃斯會議上所言，穩定幣的發展仍處於起點，就連應該被歸類為「貨幣」還是「金融資產」的根本問題亦尚無定論。國家正積極擘畫未來全球金融新秩序，香港不能只着眼於本地市場，更要在這場全球規則制定中積極貢獻。作為國際金融中心的我們，比誰都更不能缺席。