美媒︰馬會擬售美國資產　包括黑石等基金資產　規模78億元

香港賽馬會據報計劃出售在黑石等美國資產，規模達10億美元。外電報道，美國總統特朗普在任以來，貿易緊張局勢不斷升級，馬會正出售在黑石集團及其他收購公司等美國資產，規模高達10億美元（約78億港元）。



傳出售華平投資等美國資產

報道引述知情人士透露，馬會正出售在TA Associates ManagementLP、華平投資，和Clayton Dubilier & Rice等公司持有的美國資產。報道指出馬會的資產在不同的投資工具，其中一項包含約7億美元資產。

香港賽馬會場外投注站。（資料圖片）

知情人士指，馬會在二級市場出售如此大規模的資產並不常見。私募股權基金的投資者，通常會在基金到期前轉向二級市場拋售資產，以便更快獲得資金，而作為提供這種流動性的交換，買家通常會要求折扣。

已在今年首季啟動出售流程

報道指，馬會第一季啟動出售流程，一些買家4月開始考慮這筆交易，富瑞將主導這筆交易。根據Secondaries Investor報道，馬會正尋求出售價值5億美元的投資組合。

報道指出馬會及富瑞未有回應置評要求，華平及黑石則拒絕回應。