「賽馬會安寧頌：融和篇」啟動　料為逾7000殘疾人士提供紓緩治療

為期5年的「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃今日（16日）啟動，計劃旨在為居於家中和院舍的殘疾人士提供個人化的紓緩治療和臨終關懷服務，如徵狀管理、心理支援等。賽馬會估計，計劃將惠及超過7000名殘疾人士及其照顧者，並為超過1.4萬名醫護和社福人員提供培訓。



香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐約2億9,000萬港元主導策劃和捐助，推行為期5年的「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃。（馬會提供）

為期5年的「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃今日啟動。勞工及福利局局長孫玉菡(圖左二)亦有出席致辭。（馬會提供）

賽馬會透過其慈善信託基金審批，撥捐約2.9億港元，推行為期5年的「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃，為居於家中和院舍的殘疾人士提供個人化的紓緩治療和臨終關懷服務，如徵狀管理、心理支援以及制定預設照顧計劃，同時為照顧者提供照顧技巧訓練和心靈輔導等。

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時說，「賽馬會安寧頌」已是街知巷聞，經過十多個年頭，由起初社會只是略知一二，到現時被廣為接受，在這方面賽馬會的投入的心力和時間值得嘉獎，要很多謝賽馬會，他又指、「安寧頌由我稱它為「一般篇」，也就是大家在座各位的一般情況，再邁向「融和篇」，是一個重要的里程碑 。」

孫玉菡表示，很期待通過今次「賽馬會安寧頌：融和篇」的試行計劃累積經驗後，為將來整個香港如何處理老齡社會，怎樣幫助老人家，無論他們殘疾與否，亦可以走好最後一公里的路。

賽馬會董事陳衍里指，馬會於2016年主導策劃及捐助「賽馬會安寧頌」計劃，為社區及安老院舍內患有晚期疾病的長者提供紓緩治療和臨終關懷服務，至今已惠及超過23,000名長者和其家人。他表示，有見殘疾人士面對晚期疾病時，所需支援更為具挑戰性，馬會在2024年主導策劃及捐助「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃，將服務對象延伸至身體及智力障礙人士及精神復元人士，提升他們及其照顧者的生活質素。

陳衍里指，馬會於2016年主導策劃及捐助「賽馬會安寧頌」計劃，至今已惠及超過23,000名長者和其家人。（馬會提供）

馬會預計，該計劃可惠及超過7,000名殘疾人士及其照顧者，並為超過14,000名醫護及社福人員提供培訓，提高他們提供紓緩治療和臨終關懷服務的能力。計劃亦會舉辦工作坊和社區活動，增加公眾對紓緩治療和臨終關懷服務的認識。