莎莎曾飆11%　將斥2000萬回購　首季同店銷售升11.2%

莎莎（0178）於周二（8日）公布計劃斥資2,000萬元回購，以及公布截至今年6月底的首財季，營業額按年增加4.7%至9.6億元。受到有關消息刺激，該公司今日曾飆升逾11%，收市報0.59元，升5.4%，成交額為1,770萬元。



莎莎指出在現財政年度首季，來港港澳市場線下銷售營業額為6.87億元，按年增加7.7%，主要受惠於到訪港澳的旅客量增加。東南亞市場線下營業額為7,970萬元，按年增加3.8%，線上銷售減少4.3%至1.93億元。

公司又表示，季內同店銷售增長11.2%，同時每宗交易平均金額按年升3.2%，交易宗數增加9.1%。

公司指出於2025年6月30日，集團共營運157間線下店舖，與去年同期相比增加兩間，內地所有分店則已全部關閉。

莎莎宣布計劃未來12個月斥2,000萬元回購。﹙黃永俊攝﹚

莎莎管理層指公取價值被嚴重低估

此外莎莎布股份回購計劃，將視乎市場情況於未來12個月在公開市場上回購公司股份，總額不超過2,000萬元。管理層認為公司價值目前被嚴重低估，期望進行回購可提振投資者信心及提升股東回報。