聯儲局議息紀錄：多數官員料今年將減息　但分歧擴大

美國聯儲局7月9日發布6月的議息會議紀錄顯示，對於如何應對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策帶來的影響，與會官員進存在分歧。大多數與會者認為，今年適當下調聯邦基金利率可能是合適的，但對於政策如何推進，以及減息幅度的分歧日益擴大。



2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

官員們認為，關稅引發的通膨壓力可能是「暫時且溫和的」，但經濟增長和就業可能仍會減弱。雖然相關風險雖然已經降低，但仍處於高位。部份與會者認為，如果關稅政策導致通脹率高於預期，且持續時間比預期更持久，又或預通脹將出現顯著上升，維持更嚴格的貨幣政策立場將是適當。

不過，有幾位官員表示，下次減息最快可在本月進行，也有一些官員認為今年不宜減息。其中，由特朗普在首個總統任期任命的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller）已經公開表示，如果通脹保持可控，將考慮在央行7月29日至30日的議息會議上支持減息。

會議紀錄顯示，與會者普遍認為勞動市場情況仍然穩固，處於或接近最大就業的估計水平。但幾位與會者指出，近期勞動力市場的穩定反映招聘和裁員的放緩。有幾位官員提到，有企業受訪者表示，由於經濟不確定性上升，暫停了招聘決定。