同程旅行(0780)受惠內地個人出行需求勁增　利好盈利前景｜彭偉新

同程旅行的業務主要集中在在線旅遊服務，提供交通票務、住宿預訂及各類增值服務。交通票務佔主要收入，住宿預訂亦為重要組成部分，並積極拓展度假及酒店管理業務。集團深耕下沉市場，利用騰訊和攜程的資源優勢，實現流量和供應鏈的高效整合。由於國內旅遊需求回升，有助帶動旅遊行業的增長潛力，尤其是在疫情後，消費者對旅遊體驗的需求顯著上升，這為同程旅行提供了良好的市場環境。另外，隨著下沉市場的開發，集團能夠抓住這一增長機會，特別是在非一線城市的用戶基數低，增長勢頭較為明顯。因此，隨著大眾旅遊的時代來臨，同程旅行作為市場龍頭，將能夠持續享受相關的紅利。



另外，同程旅行與騰訊及攜程等行業強頭簽訂了戰略合作協議，這為集團帶來了穩定的流量和供應鏈支持，可以增強集團的市場競爭力，幫助其在激烈的市場中脫穎而出。這種資源共享不僅能提高運營效率，還能降低獲客成本。使同程旅行能夠在技術和資源上獲得優勢，進一步提升其業務拓展能力。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 14 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.59倍，而市賬率則為 2.16 倍，估值不算太低，至於現時市場上共有22分析師對同程旅行有進行調研覆蓋，所給予的目標價由19港元至29港元不等，至於中位數為24.96港元，仍然較現價有超過兩成的上升空間。

同程旅行截至7月9日的機構投資者持股比率為37.87%，至於股價由今年2月7日至今年7月10日期間，共錄得3.52%的跌幅，不過，並未有對投資者帶來太大的利淡壓力，反而在該期間內，共錄得31.53 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的29.5 億港元，而散戶則佔當中的2.04 億港元，大戶對散戶資金流比率為 14.5 ： 1，反映出股價有望可以受到大戶投資者繼續推動股價上升，另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.21%後，便開始回落，而最低曾經跌至 -1.24%，反映整體大戶資金動力轉弱，不過，情況已由今年5月中開始好轉，而且至於7月10日當日已轉為正數3.86%，反映大戶投資者對後市仍然看好。

同程旅行(00780)於今年2月7日至7月10日期間的資金流狀況。（圖１）

股價走勢方面，同程旅行股價於去年8月曾跌至低位12.38港元見底後，股價開始逐步見底，尤其是在股價跌至8月低位期間，9天RSI未有失守30水平外，更形成了RSI牛背馳走勢，其後，股價開始由低位反彈，並成升破20天線阻力位後，於去年10天至今年4月期間於16.80港元至21.00港元之間徘徊後，股價再於今年4月底出現突破，並於6月初曾升上最高位見23.55港元後才作出較深的回調，股價曾跌至19.06港元水平後才企穩。近日股價多日以陽燭收市，更已重返20天線阻力，雖然未有升破，但隨著RSI再度轉強，有助股價繼續作出反彈。投資者可以在20.00港元水平買入，上望前頂23.50港元，只要股價未有跌穿6月底部支持19.06港元，可以繼續看好。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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