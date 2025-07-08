華能國際電力(0902)在保歷加通道見支持　有望返通道頂部｜彭偉新

華能國際電力是一家領先的中國國有企業，主要專注於電力發電的開發、建設、運營和管理。截至2025年，公司在中國內地擁有約196吉瓦（GW）的總裝機容量，覆蓋廣東、山東、江蘇等主要地區。海外業務包括通過子公司InterGen在英國、墨西哥和澳洲運營發電廠，以及在新加坡的全資電力公司，僅新加坡的裝機容量約為2099兆瓦（MW）。此外，公司還涉足金融、煤炭開採、運輸、新能源和環境保護等領域。



現時，共有12位分析員對華能國際電力仍然有進行調研的覆蓋，而所給予的目標價範圍由5.00港元至6.20港元之間，至於中位數則為5.44港元，較現價仍然有超過一成的上升空間，市場預期華能國際電力的2025年全年收入可以達到2,384億元人民幣，不過，較2024年全年計仍然微跌2.9%，主要預期煤價下跌的因素仍然會拖累整體收入，不過，由於成本控制較佳，市場預期今年全年每股盈利可以達到0.63元人民幣，按年上升36%，而遠期市盈率更只有7倍，較同期的市盈率16.8倍低，令到估值非常吸引。

華能國際電力股份(00902)於今年2月7日至7月7日期間的資金流狀況。（圖１）

華能國際電力股價於去年7月8日升上最高位見5.95港元後見頂回落，在股價失守20天線後，便展開了下跌走勢，並在反覆回落下，最低位曾跌至今年1月13日見3.86港元，形成了一浪低於一浪的下跌形態，而且，9天RSI更向下跌穿了30水平，但隨著股價回穩，並逐步作出反彈，股價成功升破20天線後，亦拉動9天RSI重返30以上水平，股價形式確認見底，股價在持續反彈下，已成功扭轉之前的下跌形態，更在多次回調下，9天RSI均未有失守30，股價亦成功由低位反彈，形成了上升走勢，更曾一度收復整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。雖然上周股價再度回調，不過，9天RSI在跌穿30後隨即作出反彈，而且更已成功企穩在保歷加通道底部，相信股價可以由低位反彈，若果能升破保歷加通道中事，更會再度收復整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，因此，預期股價有機會重返保歷加通道頂部。

另外，北水投資者在近日股價由5月底開始回升後，一直在市場上進伒增持股份，按中央結央的公佈，北手投資者在華能國際電力的持股比率，已由5月底時的48.22%逐步增加至6月底時的50.1%，相信在股價近日作出進一步的下跌，令到股價更加吸引下，會進一步吸引投資者買入並支持股價進一步上升。

此外，華能國際電力的機構投資者持股比率為34.87%，自今年2月7日至今年7月7日期間，股價錄得1.47%的跌幅，該期間共錄得10.5 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的9.31 億港元，而散戶則佔當中的1.18 億港元，而大戶對散戶資金流比率為 7.9 比 1，反映出大戶投資者仍然是股價走勢的主導者，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.12%，最低曾經跌至-1.97%，雖然在7月7日當日則為大戶坐貨比率只返回0%，但隨著技術走勢轉好，有助短期內再帶動資金重返股份中，以支持股價作進一步的反彈。

投資者可以等股價返回5.00港元水平買入，上望保歷加通道頂部5.50港元水平，若果股價進一步下跌，並再向下跌穿今年6月2日低位4.80港元，則可以先行考慮沽出止蝕，又或者在股價回調期間，見9天RSI向下跌穿30則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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