華虹半導體(1347)利好因素多　股價有望重返2月高位43元｜彭偉新

華虹半導體憑藉在特色工藝晶圓代工領域的技術優勢、多元化產品組合及本土化趨勢，正處於行業上行周期的絕佳位置。隨著新產能的釋放、技術升級及AI與電動車市場的推動，公司未來的營收與盈利能力將持續提升。憑藉在特色工藝晶圓代工領域的領先地位、穩健的財務表現及AI與電動車市場帶來的增長機遇，華虹半導體具備顯著的投資價值。



半導體行業具有顯著的周期性特徵，通常每3至4年經歷一次完整的上升或下降周期。自2023年起，行業已進入新一輪上行周期，預計到2025年將持續受益於AI、電動車及工業自動化等領域的需求復甦。儘管台積電等巨頭佔據市場主導地位，華虹憑藉在成熟工藝領域的競爭力，特別是在電源管理IC（PMIC）、圖像傳感器（CIS）及功率分立器件等產品上，成功在全球市場中佔有一席之地。隨著本土市場需求的快速增長，華虹的市場份額有望進一步提升，為公司營收注入強勁動力。

集團專注於特色工藝晶圓代工，產品涵蓋嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多個領域。根據2025年第一季度的數據，功率器件、嵌入式非易失性存儲器及模擬與電源管理分別佔收入的30%、24%及25%，顯示出均衡的產品組合。集團擁有多座8寸及12寸晶圓廠，服務於電動車、工業自動化及消費電子等高增長市場。多元化的工藝平台使其能靈活應對市場需求變化。此外，受惠於中國對半導體自主可控的強烈需求，集團的本土化優勢顯著，提升了市場競爭力，為長期增長奠定了堅實基礎。

集團的增長潛力主要來自三方面。首先，新產能的釋放將顯著提升營收，特別是無錫第二條12英寸產線預計於2026年中達到每月8.3萬片的產能，帶來約12.77億美元的遠期營收空間。其次，技術創新是華虹的核心競爭力，公司持續加大研發投入，確保在特色工藝領域保持領先地位。最後，AI、電動車及新能源市場的快速增長將為華虹提供穩健的需求支持。儘管行業競爭激烈，價格壓力可能對短期毛利率造成影響，但憑藉高產能利用率及優質客戶基礎，華虹有望在中期內實現價格回升並擴大市場佔有率。

華虹半導體(01347)於今年2月6日至7月8日期間的資金流狀況。（圖１）

截至7月7日，華虹半導體的機構投資者持股比率為19.98%。自今年2月6日至7月8日期間，股價錄得4.6%的跌幅，但在同一期間內共錄得80.11億港元的資金流入，大戶佔61.72億港元，散戶佔18.41億港元（見圖1）。大戶對散戶的資金流比率為3.4:1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至12.97%，最低跌至-3.22%，而截至7月8日為8.23%。這一走勢顯示大戶投資者對後市前景較為樂觀，有助於推高股價。

華虹半導體股價於今年2月曾升至44.20港元的高位後回落，一度跌至4月的低位25.15港元，隨後反彈。雖然未能完全收復所有跌幅，且兩次跌至29.80港元的支持位，但近期股價再度反彈，已升至前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。只要股價能突破該阻力，則有望重返前高。投資者可以在35.50港元買入，目標上望43.00港元，但股價需穩定在20天線之上，若失守則建議止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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