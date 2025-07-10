攜程集團(9961)一站式產品供應模式獨特　旅遊出行股首選｜彭偉新

攜程集團的主要業務為線上旅行服務，包括酒店預訂、交通票務、團體旅遊及客製化服務，其中酒店及交通業務分別佔收入的14%及10%。集團的亮點在於其強大的高端酒店供應鏈及卓越的客戶服務能力，並在微信小程序上擁有獨特的用戶獲取優勢。短期內，集團將受惠於夏季旅遊需求的復甦及整體行業的回暖；中期則因海外擴張策略及市場份額的提升而獲益；長期方面，持續的技術創新及服務多樣化將進一步增強其市場競爭力。因此，攜程集團的核心優勢在於其全面的一站式產品供應及良好的品牌形象，將持續推動其增長潛力。



隨著全球疫情緩解，旅遊需求顯著回升，尤其是在國內市場，預訂量已恢復到疫情前的水平。市場統計指出，2023年全年國內旅遊人次預計達到50億，顯示出強勁的市場恢復力。隨著國際航班逐步恢復及各國旅行限制的放寛，出境遊需求也顯著增長。攜程在出境遊市場的預訂量同比增長超過120%，顯示消費者對海外旅行的強烈渴望。夏季旅遊需求的上升，尤其是在假期期間，為業界帶來新的增長機會。儘管競爭壓力和市場不確定性仍然困擾行業發展，但行業仍處於復甦期，集團憑藉市場地位和業務多樣化，預計將受惠。

攜程集團的財務狀況顯示穩定的增長潛力。根據市場分析報告，預計2025年總收入將達到61.2億元人民幣，顯示出強勁的市場需求。此外，非GAAP淨利潤預計為1,532億元人民幣，毛利率保持在80%以上，顯示出公司在成本控制和業務運營方面的高效性。具體來看，2023年的毛利率為81.25%，略微下降至2024年的80.72%，但預測2025年將穩定在80.4%，反映出攜程在市場競爭中的韌性，有望繼續在行業中保持領導地位。

攜程集團－Ｓ(09961)於今年2月6日至7月9日期間的資金流狀況。（圖１）

截至7月8日，攜程集團的機構投資者持股比率為36.18%。自今年2月6日至7月9日，股價錄得11.74%的跌幅，期間共錄得138.77億港元的資金流入（見圖1），其中大戶佔120.1億港元，散戶佔18.61億港元，大戶對散戶的資金流比率為6.5:1，顯示大戶投資者仍是主導股價上升的動力。此外，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至16.78%，最低跌至-1.01%，而截至7月9日為8.14%，顯示走勢仍在回升階段，支持股價向好。

技術走勢方面，股價於去年8月從300.20港元低位見底反彈，形成上升走勢，曾一度升至598港元後回調，並跌至4月9日的402.60港元，回升至整個升浪總升幅的61.8%。股價未有進一步回落，開始反彈，並在升至520.50港元後再度回落。股價於6月底跌至434.2港元，但9天RSI未失守30，加上即時反彈，拉動MACD升破訊號線，顯示已形成短期見底走勢。投資者可以在480港元以下水平買入，並等待股價回升至今年5月的520港元高位。只要股價未跌破20天線465港元，則可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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