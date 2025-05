美團談京東入局外賣大戰　將不惜任何代價取勝　惟料次季利潤受壓

美團(3690)公佈首季業績,期內經調整溢利錄得109.5億元人民幣(下同),按年增46.2%;總收入錄得865.6億元,按年增18.1%,勝於預期。談及京東(9618)等內地同業,加入外賣大戰,公司創始人王興表示,簡單而言,將孤注一擲、不惜任何代價贏得競爭(take whatever measures it takes to win the game)。



此外公司近期宣佈Keeta打入巴西市場,王興表示,keeta進軍香港兩周年,已經成為香港最大的餐飲外賣平台,在港的平均單價、市場份額、餐廳數量騎手數量持續增長。因此,其相信Keeta在香港以及沙特的成功,可以複製經驗拓展巴西市場。



美團表示,keeta在港推出兩年,進展良好,經驗可復刻至新市場。(資料圖片)

低質低價內捲難持續 惟次季經營利潤率將顯著受損

對於內地外賣平台的競爭,王興表示,簡短而言,公司將孤注一擲、不惜任何代價贏得競爭。長遠看來,美團已經曆經了非常激烈的競爭,是非常有機會再一次於競爭中獲勝的。不過其也指出,會歡迎新玩家入局,新的競爭對手出現,證明行業仍然增長潛力巨大。

他續指,當前行業中的競爭並不理性,存在內捲,採用的是低價格、低質量的模式,增長難以持續,而良性的競爭需要和業務的基本面相匹配,刺激消費需求。

不過其也坦言,外賣平台的競爭加劇,會導致短期財務的波動,不過也不必對此感到驚訝。美團預計,公司仍將投資外賣業務,今年第二季核心本地商業業務的增速,將低於首季;而經營利潤率更是會按年顯著下跌。由於並不知道競爭對手,會採用內捲的競爭策略多久,因此無法對於今年剩下的時間,給出業績指引。

京東推出百億補貼,入局外賣市場。(資料圖片)

keeta香港沙特進展好 可供巴西市場借鑒

談及出海業務,王興表示,keeta在香港和沙特出海進展良好,在港上線兩周年,已經成為香港最大的餐飲外賣平台。而在沙特地區,約半年時間也共進軍了9個城市,而沙特人口超過百萬的城市也僅有9個,相信在這兩個市場的成功經驗,可以復刻至巴西。

公司日前承諾,5年內對巴西投資10億美元,美團表示,中國與巴西的領導人,近年常有互相訪問的外交動作,相信在當地投資,會收到歡迎。不過公司也並不急於出海,會評估每一個機會,關注當地的市場規模、監管框架和營商環境等,相信出海短期會影響盈利能力,但可帶來長遠的收益。

美團Keeta在港嘗試無人機業務。(資料圖片)

每年將推出相應回購計劃

此外,公司首席財務官陳少暉表示,一直在資本配置方面,進行全面的檢視,會在投資業務、出海、現金流和股東回報等方面取得平衡,相信公司的核心本地商業業務,仍將產生強勁的現金流,提供財務基礎。股東回報方面,公司仍計劃每年都會推出相應的股票回購計劃,將視乎業務決定。

對於AI的建設,美團也表示,公司不單通過AI,為外部客戶提供服務,包括幫助商家轉型,同時也致力於提升內部公司效率,例如目前公司的新代碼中,就有52%為AI生成。