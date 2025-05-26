美團談京東入局外賣大戰　將不惜任何代價取勝　惟料次季利潤受壓

美團（3690）公佈首季業績，期內經調整溢利錄得109.5億元人民幣（下同），按年增46.2%；總收入錄得865.6億元，按年增18.1%，勝於預期。談及京東（9618）等內地同業，加入外賣大戰，公司創始人王興表示，簡單而言，將孤注一擲、不惜任何代價贏得競爭（take whatever measures it takes to win the game）。



此外公司近期宣佈Keeta打入巴西市場，王興表示，keeta進軍香港兩周年，已經成為香港最大的餐飲外賣平台，在港的平均單價、市場份額、餐廳數量騎手數量持續增長。因此，其相信Keeta在香港以及沙特的成功，可以複製經驗拓展巴西市場。



美團表示，keeta在港推出兩年，進展良好，經驗可復刻至新市場。（資料圖片）

低質低價內捲難持續 惟次季經營利潤率將顯著受損

對於內地外賣平台的競爭，王興表示，簡短而言，公司將孤注一擲、不惜任何代價贏得競爭。長遠看來，美團已經曆經了非常激烈的競爭，是非常有機會再一次於競爭中獲勝的。不過其也指出，會歡迎新玩家入局，新的競爭對手出現，證明行業仍然增長潛力巨大。

他續指，當前行業中的競爭並不理性，存在內捲，採用的是低價格、低質量的模式，增長難以持續，而良性的競爭需要和業務的基本面相匹配，刺激消費需求。

不過其也坦言，外賣平台的競爭加劇，會導致短期財務的波動，不過也不必對此感到驚訝。美團預計，公司仍將投資外賣業務，今年第二季核心本地商業業務的增速，將低於首季；而經營利潤率更是會按年顯著下跌。由於並不知道競爭對手，會採用內捲的競爭策略多久，因此無法對於今年剩下的時間，給出業績指引。

京東推出百億補貼，入局外賣市場。（資料圖片）

keeta香港沙特進展好 可供巴西市場借鑒

談及出海業務，王興表示，keeta在香港和沙特出海進展良好，在港上線兩周年，已經成為香港最大的餐飲外賣平台。而在沙特地區，約半年時間也共進軍了9個城市，而沙特人口超過百萬的城市也僅有9個，相信在這兩個市場的成功經驗，可以復刻至巴西。

公司日前承諾，5年內對巴西投資10億美元，美團表示，中國與巴西的領導人，近年常有互相訪問的外交動作，相信在當地投資，會收到歡迎。不過公司也並不急於出海，會評估每一個機會，關注當地的市場規模、監管框架和營商環境等，相信出海短期會影響盈利能力，但可帶來長遠的收益。

美團Keeta在港嘗試無人機業務。（資料圖片）

每年將推出相應回購計劃

此外，公司首席財務官陳少暉表示，一直在資本配置方面，進行全面的檢視，會在投資業務、出海、現金流和股東回報等方面取得平衡，相信公司的核心本地商業業務，仍將產生強勁的現金流，提供財務基礎。股東回報方面，公司仍計劃每年都會推出相應的股票回購計劃，將視乎業務決定。

對於AI的建設，美團也表示，公司不單通過AI，為外部客戶提供服務，包括幫助商家轉型，同時也致力於提升內部公司效率，例如目前公司的新代碼中，就有52%為AI生成。