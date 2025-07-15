中國經濟｜內地第二季GDP增長5.2%　勝預期

國家統計局發佈，內地公布第二季經濟增長5.2%，勝預期。



國統局又指出按初步核算，今年上半年，國內生產總值660,536億元人民幣，按不變價格計算，按年增長5.3%。

分產業看，第一產業增加值31,172億元，按年增長3.7%；第二產業增加值239,050億元，增長5.3%；第三產業增加值390,314億元，增長5.5%。

分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%。從環比看，二季度國內生產總值增長1.1%。

上半年失業率5.2%

國家統計局資料顯示，上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比一季度下降0.1個百分點。6月份，全國城鎮調查失業率為5%。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.5小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量19139萬人，同比增長0.7%。