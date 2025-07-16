中小型發展商接連陷債務違約　財庫局陳浩濂︰地產業信貸風險可控

近期中小型發展商紛紛面臨債務違約問題，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂今日（16日）在回覆立法會質詢時表示，本地地產發展及物業投資的信貸風險是可控的。大多數中小型地產發展商及投資者的貸款均有抵押品，且銀行早已採取信貸風險緩衝措施。



署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，本港大多數中小型地產發展商及投資者的貸款皆有抵押，銀行已採取信貸風險緩衝措施。（王晉璇攝）

立法會議員謝偉俊指出，本港某大地產發展商及多間中小型發展商均面對經營危機，部分甚至出現債務違約和面臨倒閉。對此，陳浩濂回應稱，金管局一直密切監察香港銀行業的穩健發展，並指出截至今年三月底，本地銀行的總資本比率為24.2%，主要銀行的平均流動性覆蓋比率為182.5%，遠高於國際標準。總體而言，本地地產發展及物業投資的信貸風險可控。

陳浩濂：港銀地產信貸穩健 風險管理得宜

陳浩濂表示香港銀行對本地地產發展及投資的風險敞口，主要集中在財政狀況良好的大型企業。而對於中小型發展商及投資者，銀行亦採取了信貸風險緩衝措施，大部分貸款也有抵押品。而銀行在借貸方面並未過度集中於單一借貸人。

另邊廂，他指出銀行的整體資產質素風險可控，撥備也保持充足。截至今年三月底，銀行的信貸撥備覆蓋率約為60%，如果將抵押品的變現價值從呆壞帳餘額中扣除，該比率可達約145%。金管局將繼續密切關注全球經濟和貿易情況，以及房地產市場的發展和風險變化，並與銀行業界保持緊密溝通，以維持銀行體系的穩健性。