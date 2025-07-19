鮑威爾任期倒數　4人跑馬仔力爭帥位　呢位特朗普愛將呼聲最高

鮑威爾擔任聯儲局主席逾7年，外界對其表現大致是褒多於貶，他讓美國經濟實現低通脹及平穩增長。雖然市場人士，較多給予鮑威爾正面評價，但是一直無法取得老闆歡心。總統特朗普隔三差五，便發出批評甚至嘲諷，相信鮑威爾並不好受。



鮑威爾的主席任期將於明年5月結束，屆時特朗普必定換帥。至於誰人會執掌聯儲局？目前已為市場人士關注對象。綜合市場傳出的消息，作為特朗普愛將﹑現任白宮經濟顧問哈塞特呼聲最高。至於財長貝森特，亦被外界視為熱門人選之一。不論誰人成為下任新主席，肯定要降低利率。但這種以政治掛帥的做法，未必可以獲得市場人士掌聲之餘，或會引發市場恐慌。

2017年11月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮看着鮑威爾上台發表講話。（Reuters）

盡數特朗普與鮑威爾數年恩怨

在談論誰是新主席人選前，可以先簡單回顧一下，特朗普與鮑威爾兩人之間的恩怨，以及為何特朗普希望易帥。不論在1.0或是2.0時代，特朗普不時對利率政策發表意見。在2017年上場後，便將首位聯儲局女性主席﹑正在實施縮減資產負債表，以及提高利率的耶倫換走。接替這位女將的人，正是與特朗普同屬共和黨的鮑威爾。可是不久之後，特朗普對鮑威爾工作感不滿，因為自2018年2月上任後，鮑威爾在年內4次加息。由於當年中美大打關稅戰，高息環境不利美國經濟及股市。當時《彭博》更有報道，指出特朗普私下曾多次談及要撤換鮑威爾，不過當時特朗普的顧問已指出，若撤換鮑威爾，屬災難性行為。

聯儲局前主席耶倫。

隨後鮑威爾於2019年下半年3度宣布減息，加上同年年底中美雙方在貿易談判上有進展，對力求連任的特朗普而言，肯定是有利的環境。

可是2020年初起，新冠疫情在全球爆發。為免疫情擴散，包括美國等多國宣布實施封城，對經濟帶來極大衝擊。為免企業陷入資金緊絀，當時鮑威爾宣布將利率大幅下調，並且採取措施應付因為負油價，而引發的金融體系動盪情況。由於特朗普當時忙於應對疫情，以及競逐連任，鮑威爾當時在聯儲局的位置，反而變得安穩。

特朗普連任失敗，由拜登上場。鮑威爾於聯儲局內的工作，至少於公開層面未曾受到壓力，並於2022年再次獲委任出任主席。雖然鮑威爾整體工作表現，獲得市場人士認同，但是亦有市場人士指出，美國通脹自2021年第四季起上揚，聯儲局應盡早終止超低息政策，不過市場人士未有要求換帥。

可是特朗普在2024年，再次取得代表共和黨競逐總統資格後，外界關注一旦特朗普回歸白宮，鮑威爾的主席職務會否受影響，加上鮑威爾在2024年9月宣布減息，特朗普更感不滿。因為息口低企或有利民主黨贏出大選。最終特朗普於11月初勝出大選，並篤定於今年1月再次執掌政權。

聯儲局總部正在進行翻新工程。（資料圖片）

聯儲局總部翻新工程 成鮑威爾最新被針對導火線

特朗普於2.0時代初期，因忙於處理「對等關稅」議題，未見對鮑威爾有太多意見。可是在宣布「對等關稅」後，再次傳出特朗普對鮑威爾感不滿。雖然他接受《美國廣播公司》訪問時，明言不會提前撤換對方，但是卻指鮑威爾為蠢材，甚至作出嘲諷。特朗普的行徑，是希望迫使聯儲局減息，或者是有機會換一位願意落實減息的新主席。

聯儲局自去年9月起，一直將利率保持在4.25厘至4.5厘。鮑威爾的立場，是利率走勢會視乎通脹，以及就業等經濟數據，以及明言不會提早離任。

特朗普採取一手軟﹑一手硬策略，既對外宣稱不會解僱鮑威爾，但卻容許下屬出言批評鮑威爾。其中聯邦住房及金融局局長普爾特，更以聯儲局總部翻新工程作藉口，間接向鮑威爾施壓。他指出鮑威爾在參議院作供時，回應聯儲局總部翻新工程的說法有誤導之嫌，認為國會應該進行調查，其後更發出一份聲明，表示對鮑威爾考慮辭職的報道感到鼓舞。

沃特指聯儲局翻新工程支出，較法國凡爾賽宮營建工程為高。

普爾特外尚有其他官，就總部翻新工程炮轟鮑威爾。白宮行政管理與預算辦公室總監沃特，先指出工程超支，又指出翻新工程讓聯儲局有超豪華設備，甚至工程費用較法國凡爾賽宮的翻新工程費用更高。就有關爭議聯儲局罕有地發出聲明，否認設有豪華設施。可是作為白宮經濟顧問，兼且作為外界視為新主席熱門人選哈塞特指出，若有正當理由特朗普仍可以解僱鮑威爾。

面對外幅多番批評，鮑威爾於周四（17日）向沃特發信回應，強調項目自2017年獲聯儲局理事會首次批准以來，局方一直非常謹慎地確保其受到嚴格監督；又指出正如聯儲局理事會在網站上闡釋，局方認真履行國會所賦予職責，並肩負起妥善管理公共資源的責任。

雖然距離鮑威爾任期屆滿只有10個月，特朗普本人亦多次指出不會解僱對方。但是日前有報道指出，特朗普與眾議院共和黨人會面時，展示解僱鮑威爾的信函草稿，並且徵求意見。報道更指出眾議院金融服務委員會的共和黨人，於周三（16日）下午與鮑威爾會面，其後報道又指出有關會面取消，特朗普亦否認要解僱鮑威爾。

美國股市 (from 路透社)

特朗普是否希望撤換鮑威爾，相信外界已有答案。但是市場人士對於解僱的傳言相當敏感，例如周三傳出有關消息後，道指一度轉跌264點，同時金價上揚，美匯指數亦一度跌穿98水平，債息亦攀升，出現股債匯被三殺局面。直至特朗普否認股市才重拾升勢高收，反映市場人士，不希望突然撤換聯儲局主席。

美國參議員沃倫更指出，如果鮑威爾被解僱或被逼走，市場將會崩盤。

2025年4月14日，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在美國華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

愛將哈塞特成接任人熱門 擁兩大優勢

鮑威爾肯定將於明年5月離任，誰會成為他的繼任人呢？目前市場人士預期潛在繼任人有4位。其中作為特朗普的愛將哈塞特，被視為熱門份子。哈塞特可以佔先機，是因為擁有兩大優勢第一是深得特朗普信任。早於1.0時代，哈塞特已為特朗普工作。《華盛頓郵報》更報道，哈塞特是少數贏得對方信任以及長期保持良好關係的顧問。

哈塞特於1.0時代，於特朗普政府擔任過2個職務後，一度加入特朗普女婿庫什納成立的私募基金。當特朗普於2024年競逐總統時，亦就經濟政策向特朗普提供建議。特朗普本人亦曾讚賞哈塞特工作表現

另一個優勢，是哈塞特被視為一名紀律性強，且善於應對媒體的代言人。這是特朗普對屬下高級官員看重的特質。

2025年6月27日，美國華盛頓，共和黨議員正努力通過美國總統特朗普（Donald Trump）提出的「大而美」法案，圖為財長貝森特（Scott Bessent）在國會大樓向記者發表講話。（Reuters）

另一位熱門人選為現任財長貝森特，特朗普亦明言，對方為接任聯儲局人選之一，同時表示喜歡貝森特工作表現，不過他亦表示，貝森特並非最佳人選。

貝森特及哈塞特因工作表現，獲得特朗普肯定，為競逐下任聯儲局主席，增加不少分數。至於其他潛在人選，分別為現任聯儲局理事沃勒，以及聯儲局前理事沃什，兩人均支持特朗普的低息政策，以及兩人先後表示關稅政策不會對通脹帶來太大影響。

特朗普希望聯儲局主席換人，目的是希望日後當局能減息。他多次指出高息環境，導致美國政府支付高昂利息，並指出若當地利率每減低1個百分點，每年政府利息開支可以減少3,600億美元。他更指出聯儲局應減息3厘，甚至將利率水平，降至較瑞士的0.5厘利率更低。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

他日新主席上場 特朗普大幅減息願望可實現？

但是日後特朗普委任願意減息人士，擔任聯儲局主席，又是否代表當局可以將利率大幅降低至1厘？《路透》報道指出，目前美國維持接近充分就業，經濟持續成長及通脹超過2%。若因政治壓力大幅降息，或令投資者懷疑聯儲局獨立性削弱市場信心。若聯儲局將利率大幅下調，美國並非如特朗普所說，是全球「最熱門」投資地的證明，而是經濟困境的警號。

《路透》進一步指出，美國國會賦予聯儲局的責任，是維持物價穩定和充分就業，而非為赤字支出降成本。在現階段環境下大幅降息，可能會讓通脹重燃，甚至失去通脹目標的約束力。帕特儂－安永首席經濟學家達科（Gregory Daco）就表示，將利率降至1厘可能導致債券市場恐慌，通脹將重新燃起，損害聯儲局獨立性。

摩根大通（JPMorgan Chase）董事長兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）。（Reuters）

事實上金融業人士，亦相當看重聯儲局的獨立性。不論是摩根大通行政總裁戴蒙，或是高盛的行政總裁蘇德巍均指出，聯儲局的獨立性是相當重要。戴蒙更指出干預聯儲局往往會產生不良後果。蘇德巍指出央行獨立讓業界受益極大，要奮力維護這種獨立性。花旗行政總裁范潔恩於聲明內指出，聯儲局的獨立性帶來公信力，對美國資本市場順利運行，以及美國競爭力至關重要。

此外達科指出目前美國失業率約4.1%﹑經濟增長約2%，通脹率約2.5%，從數據看來並無立即且大幅減息的需求。雖然4.25厘至4.5厘的利率區間仍有下調空間，但遠不及特朗普冀望的幅度。