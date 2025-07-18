聯儲局總部翻新工程成被針對藉口 鮑威爾反擊稱項目受嚴格監督
撰文：格隆匯
出版：更新：
美國聯儲局總部翻新工程超支一事，成為主席鮑威爾遭到特朗普政府官員針對的藉口。就有關白宮預算主任沃特對翻新工程內容的種種質疑，鮑威爾於周四（17日）以書形式回覆，並強調並不隸屬於國家首都規劃委員會（NCPC），而是「自願協作」，其工程監督權歸屬於董事會與內部監察機構。
鮑威爾於信內指出，針對美聯儲大樓翻新工程財務透明度問題，會在當局網站新增一個頁面以說明有關情況，又表示美聯儲總部及附屬建築存在嚴重結構老化問題，需更換含石棉、鉛的材料，並全面更新電力、供暖、消防等系統。他還指出，項目修改過設計以降低成本和避免延誤，不涉及重大變更，因此未重新提交審議。鮑威爾明確表示，美聯儲並不隸屬於國家首都規劃委員會（NCPC），而是「自願協作」，其工程監督權歸屬於董事會與內部監察機構。
強調翻新工程無添置豪華設施
他又指出根據翻修項目，聯儲局總部大樓內並無配備專用電梯、私人電梯、或者VIP電梯。沒有蜂房、樓頂花園，也沒有鋪設大理石。
不過特朗普政府官員繼續以總部翻新工程，針對鮑威爾。美國聯邦住房及金融局局長（FHFA）局長藉普爾特指出，根據非常可靠的國會消息人士透露，可能會有一名或多名國會議員，向司法部指控鮑威爾涉嫌在翻新問題上作偽證。
鮑威爾致函反擊特朗普政府 強調聯儲局翻新一直受嚴格監督特朗普：沒打算開除聯儲局主席鮑威爾聯儲局下任主席人選 彭博︰白宮顧問哈塞特呼聲最高聯儲局褐皮書顯示美整體經濟改善 紐約聯儲總裁稱限制性政策合宜誰可執掌聯儲局？ 特朗普稱貝森特為人選之一 認同其工作表現