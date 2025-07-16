美股｜特朗普否認擬炒鮑威爾　道指高收231點　納指再破頂

美國6月份生產者物價指數（PPI）升幅低於預期，道指周三（7月16日）早段最多曾升213點，及後升幅收窄。至有消息稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 將解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），道指一度轉跌264點，現貨黃金升逾1.5%、美元下跌。不過，特朗普後來雖再度批評鮑威爾，但否認有解僱鮑威爾的計劃，三大指數回升，道指至收市升231點，納指再創收市新高紀錄。



2025年4月17日，美國紐約，圖為工作人員在紐約證券交易所（NYSE）工作。（Getty）

本港時間7月17日

【04:15】 Tesla升3.5% 強生漲逾6%

道指收市報44,254.78點，升231.49點或0.53%；納指收報20,730.49點，升52.69點或0.25%；標普500指數收報6,263.70點，升19.94點或0.32%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.50%，每股收報321.67美元。Apple升0.50%，前一天創收市新高的Nvidia再升0.39%。

其他個股方面，強生 (Johnson & Johnson) 第二季度利潤高於預期，並上調全年銷售額預測，股價漲6.19%，為升幅最大道指成份股。

【04:05】中概股指數收跌1.41% 阿里巴巴跌1%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.41%。其中，阿里巴巴跌1.09%。

【03:53】美元指數下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.39，跌0.23%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.87，跌0.69%。

【03:51】油價約跌0.2% 現貨金價曾飆1.57%後收窄

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報66.38美元，跌0.14美元或0.21%。倫敦布蘭特期油收報68.52美元，跌0.19美元或0.28%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,347.18美元，升22.22美元或0.67%；日內高見3,377.19美元，升幅1.57%。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

【03:48】恒指夜期收報24,576點 高水58點

恒指夜市期指收報24,576點，升37點，較恒指收市24,517點，高水58點，成交15,700張。

【00:29】道指最新跌1點 強生升幅逾6%

道指最新報44,022點，跌1點或0.00%；納指最新報20,638點，跌38點或0.19%；標普500指數報6,237點，跌6點或0.11%。 其中，強生（Johnson & Johnson）升幅擴大至逾6%。

圖為2025年7月13日的圖片，一部智能手機顯示強生公司（Johnson & Johnson）標誌。 （Getty Images）

本港時間7月16日

【22:54】強生季績理想 股價飆逾半成

道指最新報44,055點，升32點或0.07%；納指最新報20,656點，跌20點或0.10%；標普500指數現報6,241點，跌1點或0.03%。 其中，強生 （Johnson & Johnson） 第二季度業績理想，股價目前飆5.53%。

數據方面，美國6月份最終需求生產物價指數（PPI）按月持平，預期升0.2%，前值為上升0.1%；按年增長2.3%，也低於預期2.5%。

【22:40】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.67美元，跌0.85美元或1.28%；倫敦布蘭特期油每桶報67.91美元，跌0.80美元或1.16%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,364.39美元、24小時內升逾2%。