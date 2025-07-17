宏利調查︰港人寧願活到75歲而充實　也不願活到80歲卻平凡

宏利公佈《宏利亞洲康健調查2025》，調查顯示，大部分受訪者不再單純追求活得長久或遠離病痛，而是更重視按個人意願活出理想人生，強調獨立自主、有目標及富有意義的生活體驗。77%的受訪者認為，健康的真正意義在於「能自主生活，做自己重視的事」， 他們更重視活得有意義，而非單純活得長久。



宏利於2025年1月至2月期間訪問了1,000名年滿25歲或以上的香港成年人，不少受訪者表示，寧願活到 75 歲但過得充實，也不願活到 80 歲卻過得平凡，反映出人們對長壽的傳統觀念正逐步轉變。

逾七成港人渴望有自主生活 寧願活得充實

調查指出，受訪者平均在 39 歲起便可能出現健康問題，當中預計開支上升最多的三個範疇分別為藥物（43%）、重大疾病及手術（37%）及活動能力支援（35%）。為了在晚年時維持生活所需，91% 的受訪者表示願意調整生活方式，例如減少水電煤開支、選擇更實惠的膳食，或考慮跨境就醫。此外，心理健康與家庭關係亦同樣重要，83% 認為家庭支援對心理健康至關重要，77% 則認為心理健康與長壽息息相關。

調查也顯示，43%的受訪者期望退休金計劃供應商能協助保障退休後的穩定收入，但同時不少人仍未充分意識到投資多元化的重要性。當被問及人生的首要目標時，47%的受訪者希望保持身心健康，優雅老去；41%渴望實現財務完全獨立自主；33%期望達致或維持理想的生活質素或方式。

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，愈來愈多港人重新思考「活得好」的意義，不僅追求活得長久，更重視活得有目標、有自主生活，並擁有內心的平和。隨着人們在生活方式與財務選擇上作出不同取捨，對靈活財務規劃與專業支援的需求亦持續上升。