港元拆息回升　滙豐上調半年期定存息　有數字銀行推20厘優惠吸客

港元拆息近日普遍向上，當中與樓按相關的一個月拆息由跌轉升，今日﹙11日﹚升4.89點子至1.08191厘，是7月以來新高。同時間，近日多家銀行上調定存息，當中龍頭大行滙豐將6個月港元定存年利率，上調10點子至1.2厘，看齊渣打，適用於高端客戶的網上新資金，起存額僅1萬元。



滙豐上調半年期定存息至1.2厘

至於滙豐高端客戶的3個月定存息，則維持於0.5厘。普通客戶6個月存期年利率則為1厘，3個月存期只有0.3厘。其他大行方面，渣打3個月及6個月定存息，分別維持在0.5厘及1.2厘，該行並有推出12個月定存1.6厘優惠。而恒生銀行及中銀香港的定存息，分別為0.5及0.9厘。

滙豐將6個月港元定存年利率，上調10點子至1.2厘，看齊渣打，適用於高端客戶的網上新資金，起存額僅1萬元。（資料圖片）

多家銀行並繼續推出高息定存優惠吸客，當中WeLab Bank 推出5周年推5厘港元定存優惠。由7月7至31日，全新客戶使用指定推薦碼「WBDAY5」開立WeLab Bank賬戶，並設立1個月港元定期存款，可享5厘年利率，適用於50,000港元本金，名額有限。

而全港最高定存息屬於ZA Bank推出新客戶20厘港元定存優惠，由即日起至2025年8月20日，被推薦人使用邀請碼在香港成功開立 ZA Bank 儲蓄賬戶，並於成功開戶後14天內（開戶翌日計算第一天）的其中一天之日終賬戶總結餘達20萬港元或其等值，且部分為非存款餘額。ZA Bank又稱，完成達標條件後，可獲得1張 +19.9% p.a. 的7天港元新資金定存加息券，加上當前基礎年利率共20%年利率。

WeLab Bank 推5周年推5厘定存優惠

此外，富融銀行也推出新客戶10.88厘港元定存優惠。在2025年10月5日前，輸入指定邀請碼開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率10.88%的1個月港元定期存款。而現有客戶可參與「快閃星期一」，由下周一中午12時至周五中午12時，1個月港元定存6.88厘，每份5萬港元，共有30份，每人限搶1份。3個月定存1.6厘，每份5萬港元，共有600份，每人限搶60份。另外還有24個月超長期定存，每份2.55厘，每份5萬港元，共有100份。

今日短線拆息方面，隔夜拆息升1.82點子至0.08935厘，是5月以來新高，1星期拆息跌0.07點子至0.32857厘， 2星期拆息升1.68點子。中長線拆息方面，3個月期拆息升4.86點子至1.84857厘，是5月以來新高。6個月拆息升3.02點子至2.43458厘，是6月以來新高。12個月期拆息升3.1點子至2.92786厘，是7月以來最高。