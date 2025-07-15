01獨家｜三大行加入戰團　新造按揭現金回贈加至0.58%　睇齊滙豐

《香港01》日前報道滙豐上調按揭現金回贈最高0.58%後，其他三大行相繼跟隨。據了解，按揭市場一哥中銀香港（2388）已全線上調新造按揭現金回贈，將1,000萬元大碼按揭貸款獲享的現金回贈提高至0.58%，原本一手樓相同貸款額的回贈為0.45%，二手樓按揭更只得0.4%。至於渣打及恒生銀行，據悉也會視乎個案情況，而將1,000萬元大碼按揭貸款獲享的現金回贈提高至0.58%，以保持競爭力。



中銀香港搶攻 加各銀碼按揭貸款回贈

消息稱，中銀香港同時將400萬至600萬元按揭貸款的回贈加至0.48%。700萬元貸款回贈方面，一手樓現為0.5%，二手樓則為0.48%，不過若是800萬元貸款，二手樓回贈一樣有0.5%。此前該行給予400萬至800萬元貸款的回贈僅介乎0.35%至0.4%。至於200萬至300萬元按揭貸款額，回贈也加至0.37%，100萬元則加至0.25%。

另外，該行為一手樓特設綠色按揭優惠，客戶可額外獲贈1688元。

中銀等三大行上調新造按揭現金回贈至0.58%。﹙資料圖片﹚

曹德明︰銀行爭取按揭市場 對樓市正面

消息並稱，對於500萬元按揭貸款額的回贈，滙豐及渣打銀行也均有加至0.5%至0.55%回贈。

《香港01》早前報道，目前透過滙豐新造按揭包括一手現樓、樓花及按保，按揭金額達100萬元以上，現金回贈由原初的0.1%上調至0.15%，若為高成數按揭回贈為0.2%。200萬以上由0.2%上調至0.3%，300萬以上由0.28%上調至0.35%，若果屬於高成數按揭，更有0.38%。而按揭金額達400萬也由0.3%上調至0.48%，1,000萬以上更有0.58%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，不同銀行都可能會在下半年爭取按揭市場，對樓市相對正面。港元拆息雖然近日有所回升，但個幅度都暫時不算太大，同時觀察到大行對物業的估價也都相較之前為正面。

港元拆息今日個別發展，當中與樓按相關的一個月拆息終止2連升，跌0.95點子至1.13905%，是7月11日後最低。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，現時樓市回穩跡象明顯，資金成本亦下降的情況下銀行樓按取態正面積極，基於銀行現金回贈水平幅度不一，對於按揭息率相同，但現金回贈率較低的銀行或被削弱競爭力，故此銀行同樣上調現金回贈有助平衡或增加競爭力，以免客戶流失