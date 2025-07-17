特朗普：沒打算開除聯儲局主席鮑威爾
撰文：羅保熙
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美國總統特朗普（Donald Trump）7月16日表示，他不打算開除美國聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell），惟不完全排除這一可能性，並再次批評鮑威爾未能降低利率。現年72歲的鮑威爾，其任期將於2026年5月結束。
周三，彭博社一篇報導稱特朗普可能在短時間內解僱鮑威爾，這一消息引發股市和美元下跌，美國國債收益率上漲。特朗普同日在白宮回答記者提問時說，彭博社這篇報導不實。
特朗普所指的是近期白宮和共和黨議員批評美聯儲總部大樓25億美元（約32億新元）翻新工程奢華鋪張，存在成本超支。聯儲局則指，對華盛頓總部兩座歷史建築進行翻新的目的，是通過整合業務來降低成本。
白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）周日說，聯儲局對華盛頓總部翻修工程超支負有重大責任，如果有理由，特朗普有權解僱鮑威爾。
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