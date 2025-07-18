鮑威爾致函反擊特朗普政府　強調聯儲局翻新一直受嚴格監督

聯儲局總部翻新項目超支，被質疑涉「凡爾賽宮式」奢華改造，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）連日遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），以及其政府官員狙擊。鮑威爾7月17日回應特朗普政府，強調項目自2017年獲聯儲局理事會首次批准以來，局方一直非常謹慎地確保其受到嚴格監督。但他指出，該翻新項目規模龐大，涉及多項安全升級和危險物質的清除工作。



圖為2025年6月3日，位於美國華府的聯邦儲備局翻新工程繼續進行。 （Getty Images）

石棉含量超預期 建材和人工價格飆升

針對白宮管理和預算辦公室主任沃特（Russell T. Vought）上週要求鮑威爾就爭議解釋，鮑威爾致函回覆稱，此次翻修工程旨在解決這座90年歷史建築的關鍵安全需求，包括清除有毒石棉和更新危險的電氣系統。他強調，正如聯儲局理事會在網站上闡釋，局方認真履行國會所賦予職責，並肩負起妥善管理公共資源的責任。

鮑威爾指出，自2017年理事會首次批准翻新項目以來，局方一直非常謹慎地確保項目受到嚴格監督。但由於多種原因令成本上升，致聯儲局大樓的翻修成本從19億美元飆升至25億美元。

其中包括工程商發現的石棉含量遠超預期，土壤也有毒污染，地下水問題也需要昂貴的修復。此外，隨著時間推移，建築材料、設備和人工的初始估算與實際產生差異。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

稱期間變更僅縮減建設內容 未加入任何新元素

鮑威爾表示，聯儲局理事會認為透明度至關重要，因此即使聯儲局一般不受國家首都規劃委員會（National Capital Planning Commission，NCPC）指引，仍自願與對方合作，且具有建設性和穩健性。局方2021年曾向NCPC提交規劃文件，但之後的變更僅是縮減和簡化建設內容，並未加入任何新元素，理事會認為這些變更無需進一步審查。

他強調，翻新項目中沒有新建VIP餐廳、沒有VIP電梯，也沒有新的水景。至於2021年提交NCPC的規劃中用於「花園露台」（garden terrace），是指1951年憲法大道（1951 Constitution Avenue）大樓的地面前草坪，它被用作下方停車場的天台。

至於「植被屋頂」（vegetated roofs）通常被稱為綠色屋頂，用於幫助雨水管理，提高建築效率和屋頂使用壽命。 其他聯邦政府建築，如司法部、內政部等，也都設有綠色屋頂，並受到美國總務管理局的鼓勵。