聯儲局褐皮書顯示美整體經濟改善　紐約聯儲總裁稱限制性政策合宜

美國聯儲局公布最新一份褐皮書,展示從今年5月下旬至7月初期間當地經濟情況。報告顯示當地經濟活動略有增加,其中五個地區的經濟活動略有或適度增長,另有五個地區的經濟活動持平,其餘兩個地區的經濟活動略有下降,情況對比上一份報告有所改善。



上一份褐皮書報告中顯示,有一半地區的經濟活動至少略有下降。

不過報告亦顯示,目前不確定性仍然很高,導致企業持續保持謹慎。

報告指出,大多數地區的非汽車消費支出下降,整體略有減弱。在今年早些時候消費者為避免關稅而爭相購車之後,汽車銷量平均略有下降。旅遊業活動漲跌互現,製造業活動小幅下降,非金融服務業活動平均而言幾乎沒有變化,但各地區有所不同。大多數地區的貸款量略有增加。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)