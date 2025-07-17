聯儲局褐皮書顯示美整體經濟改善　紐約聯儲總裁稱限制性政策合宜

美國聯儲局公布最新一份褐皮書，展示從今年5月下旬至7月初期間當地經濟情況。報告顯示當地經濟活動略有增加，其中五個地區的經濟活動略有或適度增長，另有五個地區的經濟活動持平，其餘兩個地區的經濟活動略有下降，情況對比上一份報告有所改善。



上一份褐皮書報告中顯示，有一半地區的經濟活動至少略有下降。

不過報告亦顯示，目前不確定性仍然很高，導致企業持續保持謹慎。

報告指出，大多數地區的非汽車消費支出下降，整體略有減弱。在今年早些時候消費者為避免關稅而爭相購車之後，汽車銷量平均略有下降。旅遊業活動漲跌互現，製造業活動小幅下降，非金融服務業活動平均而言幾乎沒有變化，但各地區有所不同。大多數地區的貸款量略有增加。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

成本上揚致建築活動放緩

由於一些地區成本上升，建築活動有所放緩。大多數地區的房屋銷售持平或幾乎沒有變化，非住宅房地產活動也基本穩定。農業部門的活動仍然疲軟。

報告又指出，能源部門活動略有下降，運輸業活動漲跌互現。前景呈中性至略微悲觀態勢，因為只有兩個地區預計經濟活動將增加，其他地區則預計經濟活動將持平或略微減弱。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

威廉斯稱關稅顯示漸顯現

另一方面，作為聯儲局內第三號人物﹑於聯邦公開市場委員會（FOMC）內擁有永久投票權的紐約聯儲銀行總裁威廉斯指出，開始看到關稅對商品價格的初步影響，並預計關稅對通脹的影響將在未來數月加重，同時美元走低可能會加重通脹壓力。

他又指出FOMC在貨幣政策方面的限制性立場給分析數據預留了時間，而當局限制性政策立場完全是適宜的。他亦指出從硬數據表明，經濟形勢仍然良好。近期大部分數據表明就業市場是穩固的。

此外據美聯儲觀察顯示，聯儲局在7月維持利率不變的機會率為95.9%，減息25個基點的機會率為4.1%。在9月維持利率不變的機會率為43.7%，累計減息25個基點的機會率為54.0%，累計減息50個基點的機會率為2.2%。