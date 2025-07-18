彭博︰英皇國際修改債務重組方案　尋求延長銀貸期限至27年底

本港中小型地產商財務狀況引發市場人士關注，英皇國際（0163）更於全年業績公告內指出，其166億元銀行貸款已逾期，並違反了融資協議中某些條款，同時表示正在與銀行就重整計劃進行談判。《彭博》引述消息報道，該地產發展商近日向部分債權人提交修改後的債務重組方案，尋求將銀行借款期限延長至2027年12月31日。



報道引述消息指，持有英皇銀行貸款較大比例的銀行已成立協調委員會，與該公司協商重整條款。儘管經過數月的談判，迄今尚未達成協議。

英皇稱與銀行談判修改條款

英皇國際在回覆《彭博》關於其債務談判的詢問的電子郵件聲明中表示，該公司仍在照常營運，與銀行進行了一段時間的建設性談判以修改條款，目前正在處理正常的財務程序；還表示其資產負債表狀況保持健康。

報道引述消息指，在銀行拒絕了該公司3月提出的提案之後提出有關修改方案。根據先前的計劃，英皇集團尋求將借款期限延長3年，並對其在香港的部分商業地產提供二級抵押貸款，作為信用增進。

消息人士補充說，英皇集團在香港、北京和海外擁有住宅物業和辦公大樓，在早先的提議中還提供了約7,700萬元的新資金來償還債務，但銀行要求更多的前期資金。報道引述消息指，該開發商自去年以來一直未能支付部分貸款的利息。