英皇國際半山捌號連沽12伙開放式戶　內地客4500萬掃10伙

英皇國際（0163）旗下上環半山捌號新近錄大手成交。該盤12個開放式單位全數招標售出，合共套現5,319.68萬元。其中有內地投資客斥資近4,500萬元購入10伙作長線投資用途。



英皇國際表示，半山捌號12個開放式單位全數招標售出，合共套現5,319.68萬元。項目至今共沽出98伙，總套現約7.29億元，全個項目可供發售單位悉數售罄。

10伙開放式戶作長線投資

是次售出單位中有內地投資客斥資近4,500萬元購入10伙作長線投資用途，單位包括16、17、22、23、25、28、30及31樓A室，以及26至27樓D室，實用面積劃一為203平方呎，每戶成交價由411.96萬至471.1萬元，呎價由20,294元至23,207元。

此外，亦有兩組本地投資買家購入20樓A 室及21樓A室，實用面積為203平方呎，成交價424萬及426.06萬元，成交呎價20,887元及20,988元。買家鍾情港島中半山物業，項目備有區內較為罕見室外泳池設施可吸引租客，預期租金回報可觀。