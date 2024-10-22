英皇國際放售屯門新都商場全層物業、連停車場　意向價4.8億

施政報告提出優化投資移民計劃後，市場錄得大型工商物業放售。屯門新都商場一籃子舖位連停車場最新推出市場放售，商舖總建築面積近4萬平方呎，意向價4.8億元。據悉，該批物業主為英皇國際（0163）或相關人士，英皇國際於2013年向新世界（0017）購入。



第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，涉及的物業為屯門屯利街2號新都商場的3樓全層商舖連戲院，地下111號及112號舖，以及停車場等一籃子物業；當中停車場提供110個車位。物業商舖的總建築面積約38,512平方呎，現以「現狀」連租約出售，意向價4.8億元。

每月租金收200萬、回報達5厘以上

袁志光指，物業現時每月租金收入達200萬元，其中戲院的租約條款穩固，預計整體回報率可達5厘以上，回報優厚。另外，商場設有行人天橋直駁屯門市廣場，能吸引穩定的人流。

資料顯示，上述物業由英皇國際（0163）或相關人士所持有，其曾於2013年向新世界（0017）購入商場一籃子物業，惟市場未有當年購入價資料。

英皇戲院（屯門新都商場）（陳浠文攝）