佳寶林曉毅1700萬沽THE AUSTIN　帳面蝕走72萬、夠買幾多磅肥牛？

近期樓市回暖，再有名人趁勢出貨套現。「平民超市」佳寶食品超級市場創辦人林曉毅，日前以1,700萬元沽出九龍站THE AUSTIN 3A座一伙三房單位，成交呎價約18,339元，創下該屋苑近九年來的呎價新低。



林曉毅持貨12年，帳面損手約71.6萬元離場。以佳寶售賣的美國安格斯肥牛片每磅88元計，夠買約8,136磅肥牛片。



市場消息指，是次成交為THE AUSTIN的3A座低層D室，實用面積927平方呎，屬三房間隔。單位最初以2,000萬元叫價放盤，經議價後累減300萬元至1,700萬元易手，呎價僅約18,339元，創屋苑過去九年來最低紀錄。

是次成交為THE AUSTIN的3A座低層D室，實用面積927平方呎，屬三房間隔。

較估價賣平最多逾兩成 帳蝕約71.6萬

值得注意的是，根據網上銀行估價，中銀對該物業的網上估價為2,152萬元，恒生銀行則估價1,890萬元。換言之，是次成交價較銀行估價賣平約10.1%至21%。

據悉，原業主林曉毅於2013年以1,771.6萬元一手購入該單位。持貨至今約12年，最終以1,700萬元轉手，帳面虧損約71.6萬元，單位期內貶值約4%。

近年十度沽貨 曾帳賺近11億

翻查資料，林曉毅近年頻頻沽貨，至少十度賣出旗下舖位、工廈、洋房等物業，套現超過23億元。其中最矚目為2021年4月份，他以14.35億元沽出葵涌葵喜街18至24號佳寶總部大樓，帳面大賺近11億元。

佳寶於1991年成立，以賣平價肉類起家，其後發展成為連鎖食品超市，極速擴充，現時全港有逾90多間分店，員工近1,500人。