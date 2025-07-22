白宮﹕無意炒Fed主席　德銀﹕若鮑威爾遭解僱　30年債息飆50點子

聯儲局主席鮑威爾會否被撤換，為市場人士近期關注焦點之一。美國政府於周一（21日）再次重申無意解僱鮑威爾，但強調聯儲局需要減息。另一方面德意志銀行最新報告指出，若鮑威爾遭罷免，將推高當地30年國債孳息率50個基點。



貝森特稱聯儲局需接受審查

財長貝森特表示，聯儲局作為一個機構需要接受全面審視，並評估其是否運作成功。貝森特在接受《CNBC》訪問時，拒絕就一則稱他曾建議總統特朗普不要解僱鮑威爾的報道發表評論，稱這將由總統決定。但他表示聯儲局應該接受審查，並指責其「在關稅問題上製造恐慌」，同時指出迄今為止幾乎沒有出現任何通脹影響。

2025年6月27日，美國華盛頓，共和黨議員正努力通過美國總統特朗普（Donald Trump）提出的「大而美」法案，圖為財長貝森特（Scott Bessent）在國會大樓向記者發表講話。（Reuters）

白宮新聞秘書萊維特指出，特朗普並沒有解僱鮑威爾的計劃，但鮑威爾需要降低利率。她又表示《大而美法案》產生的赤字問題不足為慮。

德銀料30年孳息因炒鮑威爾攀升

另一方面，德銀於最新報告內，就一旦鮑威爾被解僱對市場的影響作出預測，當地30年期美國國債收益率可能會躍升逾50個基點。

該行策略師Matthew Raskin和Steven Zeng等人在發給客戶的報告中寫道，對沖聯儲局獨立性面臨的風險 ，以及美國政府支出吞噬貨幣政策情景，最明確的策略是收益率曲線陡化交易。如果短期和長期收益率之間利差擴大，這些交易會受益。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

報告又指出，目前美國5年期與30年期國債之間的利差約100個基點，為自2021年以來最陡。「解職鮑威爾是為了促成更寬鬆的貨幣政策，這會抬升通脹預期和風險溢價，」他們寫道﹕「隱含變動較大，但並非不切實際。」