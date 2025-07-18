鮑威爾不聽話　特朗普除炮轟能奈何？　白宮聯儲局從未停息的拉鋸

重返白宮後就未停止攻擊聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）的特朗普（Donald Trump），近期又盯上聯儲局的翻新工程，藉此對鮑威爾輸出新一輪不滿。但每次抨擊完後，又頻頻反悔否認想讓鮑威爾走人。

白宮歷來與聯儲局就不時發生對抗，因兩者想要實現的目標有時存在衝突：總統喜降息，因此聯儲局在部分時期為控通脹的加息，就會讓總統極其頭疼。鮑威爾和特朗普之間的拉鋸並非史上首例，聯儲局以「獨立性」為盾牌，讓總統除了口水戰外，似乎也難有實際手段。



聯儲局翻新成為新把柄

聯儲局的翻新工程已持續多年，然而，直到近期該工程成為特朗普攻擊鮑威爾的新把柄後，才引起人們的關注。

白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）7月10日在X平台發文斥鮑威爾管理不善，稱自2023財年以來聯儲局就一直處於赤字狀態，但卻花費巨款翻新大樓，開銷費用「直逼凡爾賽宮翻新」。

沃特指，翻新工程目前已耗資25億美元（約195億港元），比最初成本高出約7億美元（約54億港元），這些翻新工程包括屋頂花園、VIP電梯、優質大理石、水景設施等。沃特稱這奢侈的翻修讓總統特朗普對鮑威爾的管理感到「極度擔憂」。

特朗普後於7月15日也借翻修炮轟鮑威爾：「當你花費25億美元進行翻修時，我認為這真的很可恥。」他還補充說，從來不覺得聯儲局主席需要一座「宮殿」。

美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

特朗普重返白宮後狀態：鮑威爾快降息 不降息就走人

自從特朗普今年1月重返白宮後，就不斷火力對準鮑威爾，毫不掩飾對其不滿，且想要炒魷鮑威爾。

「鮑威爾現在必須降低利率。他簡直不可理喻！！」「『太遲先生』應該馬上辭職！」「歐洲已經減息10次，我們一次也沒有。我們通脹很低！太遲先生是美國的恥辱！」「『太遲』的鮑威爾正讓我們國家損失數以千億美元，他絕對是政府中最愚蠢、最具破壞力的人之一。」「解僱鮑威爾能不能來得快些！」

特朗普2025年4月21日發文批評鮑威爾（Truth Social）

特朗普主張，聯儲局若降息，將有助降低政府的借貸成本。然而，鮑威爾則警告說，若過早降息，可能會加劇通貨膨脹，最終反而會推高政府借貸成本。聯儲局一直無視總統希望大幅降息的要求，讓特朗普對鮑威爾惱火不已。

但一向反覆無常的特朗普，雖三番四次放話要解僱鮑威爾，也時常在事後又收回相關言論。彭博社7月16日一篇報導稱特朗普或在短時間內解僱鮑威爾，此消息一出引發股市和美元下跌，美國國債收益率上漲。特朗普同日在白宮回答記者提問時則稱，彭博社這篇報導不實。先前特朗普也多次提出要解職鮑威爾，但後又轉態否認。

特朗普究竟有無權力解僱鮑威爾？

解僱聯儲局主席在法律上是一項棘手的難題，且在現代美國歷史上尚未有過先例。因根據1913年的《聯邦儲備法》（Federal Reserve Act），聯儲局是一個獨立的政府機構，聯儲局主席只有在「有正當理由」的情況下才會被免職，如嚴重失職、違法行為等。因此法律專家普遍認為，特朗普無權僅因在貨幣政策上與鮑威爾存在分歧，就在其任期結束前直接解僱他。且若硬要解職鮑威爾，也勢必會引起市場混亂。

圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

提早宣布繼任人 圖削鮑威爾影響力

但即便無權解僱，除了言語攻擊，特朗普也不斷想出其他招式施壓這位不聽話的「太遲先生」。《華爾街日報》6月報道，由於對鮑威爾緩慢降息的作風感到惱火，特朗普正考慮加快宣布接替鮑威爾的人選。

現年72歲的鮑威爾，其任期將於2026年5月結束。特朗普據報曾考慮在今年9月或10月前選定並宣布鮑威爾的繼任者，但對鮑威爾的憤怒或會導致他在今年夏天的某個時候更早宣布這一消息。提前宣布接任人選可能會讓「影子主席」有機會影響投資人對利率走向的預期，以試圖在鮑威爾任期結束前操控貨幣政策的方向。

圖為2025年3月19日，美國聯儲局宣布維持利率不變，主席鮑威爾（Jerome Powell ）隨後發表講話。（Reuters）

白宮與聯儲局歷來關係

特朗普施壓鮑威爾並非首例，白宮與聯儲局歷來就不時存在目標上的矛盾與衝突。作為美國的中央銀行，聯儲局的核心工作就是達到「雙重使命」（dual mandate）：維持物價穩定並最大化就業。實現這項任務有時需要採取政治上不受歡迎的措施，例如提高利率以控制通脹。然而加息會抑制經濟增長，並導致政府借債成本上升，因此招致總統不滿。

1969年，美國總統尼克遜（Richard Nixon）就因時任聯儲局主席馬丁（William Martin）的緊縮貨幣政策與其對峙，後者拒不讓步。當時馬丁的任期到次年1970年結束，為架空馬丁，尼克遜也使用了提前公布「影子主席」的方法，在1969年宣布新主席伯恩斯（Arthur Burns）將在次年2月接替馬丁，使得市場的關注度迅速被吸引至伯恩斯身上。

曾任美國聯儲局主席長達近20年之久的馬丁（William Martin）。（Getty）

若說馬丁是維護央行獨立性的典範，那麼伯恩斯則為受政治干預的反例。受提拔的伯恩斯上任後就開始降息，1972年尼克遜為爭取連任加大施壓，伯恩斯再次實施寬鬆政策，為隨後美國的高通脹時期埋下隱患。

如今，面對特朗普對聯儲局公開的施壓，要求降息，並威脅解僱主席，包括摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）在內的多位知名銀行家，近期都紛紛公開捍衛聯儲局的獨立性，稱聯儲局能夠在不受白宮或政治幹預的情況下運作，對美國經濟和金融市場至關重要。

高盛CEO所羅門（David Solomon）在接受CNBC採訪時表示：「我認為央行的獨立性，不僅是在美國，在全世界都發揮了極其重要的作用。聯儲局的獨立性非常重要，我們應當努力維護它。」