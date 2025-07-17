美股｜道指收市升229點　納指標指再創新高

受美國零售數據反彈帶動，道指周四（7月17日）至收市升229點，納指及標普500指數再創收市新高。這也是納指在過去7個交易日中第六次創下歷史新高，標指則是6月27日以來第六度收市破頂。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

【04:15】Nvidia升近1% 市值逾4.2萬億美元

道指收市報44,484.49點，升229.71點或0.52%；納指收報20,884.27點，升153.78點或0.74%；標普500指數收報6,297.38點，升33.68點或0.54%。

科技股受到提振，此前人工智能（AI）晶片生產商台積電公佈了創紀錄的季度利潤，其在美國上市的ADR股價漲3.37% 。Nvidia也0.95%，每股收報173.00美元，使其公司市值超越4.2萬億美元，再創新高紀錄。

另外，百事可樂 (PepsiCo) 公佈了樂觀的業績預測，股價飆漲7.45%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

【04:05】中概股指數收漲1.23% 理想汽車升逾6%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.23%。其中，阿里巴巴升1.36%、理想汽車升6.65%。

【03:53】美元指數上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數回升，在匯市尾市收於98.73，漲0.35%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.57，升0.49%。

【03:55】油價升逾1.4% 現貨金價下跌

國際油價上揚。紐約原油期貨每桶收報67.54美元，升1.16美元或1.75%。倫敦布蘭特期油收報69.52美元，漲1.00美元或1.46%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,339.36美元，跌8.24美元或0.25%。

【03:48】恒指夜期收報24,576點 高水175點

恒指夜市期指收24,674點，升229點，較恒指收市24,498點，高水175點，成交12,835張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間7月17日

【22:54】百事可樂股價飆逾6%

道指最新報44,318點，升63點或0.14%；納指最新報20,837.點，升106點或0.51%；標普500指數報6,278點，升14點或0.23%。 其中，百事可樂 (PepsiCo) 股價上漲6.21%。

數據方面，美國6月份零售銷售按月增長0.6%，高於預期增長0.1%，前值為跌0.9%。另外，美國新申領失業救濟人數按周減少7,000人，跌至22.1萬人，低於市場原先估計將增至23.5萬人。

【22:47】油價回升

油價回升。紐約原油期貨現時每桶66.69美元，升0.31美元或0.47%；倫敦布蘭特期油每桶報68.63美元，升0.11美元或0.16%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,640.99美元、24小時內約跌0.3%。