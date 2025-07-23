彭博﹕馬斯克或重返政壇　旗下xAI為晶片競賽　擬另籌120億美元

美國超級富豪﹑Tesla及SpaceX創辦人馬斯克在今年5月底離開政府效率部（DOGE），並將精神多投放於兩間公司，不過外媒引述SpaceX公司的文件和知情人士指出，馬斯克有機會重返政壇，擔任之前類近角色兼且並將投入大量時間和精力。



《彭博》援引SpaceX公司的文件和知情人士指出，馬斯克可能會重返美國政壇。文件顯示，馬斯克可能擔任與之前類似的職務，並將投入大量時間和精力。該公司在發給投資者討論收購要約的文件中加入了列出此類「風險因素」的措辭。其中一些人說，據信這是這些要約收購中首次出現這種措辭。

資料圖片：這張 2025年1月23日拍攝的插圖展示了馬斯克（Elon Musk）的3D列印微縮模型和xAI標誌。（Reuters）

xAI擬額外籌120億美元

另一方面，《華爾街日報》報道指出馬斯克正在動用一切可能的財務槓桿，以跟上人工智能軍備競賽的步伐。知情人士稱，就在馬斯克的xAI通過出售股票和債券籌集了100億美元的幾周後，這家初創公司正在與一位值得信賴的金融家合作，為其雄心勃勃的擴張計劃爭取至多120億美元。

報道指出投資公司Valor Equity Partners的創始人安東尼奧·格拉西亞斯與馬斯克關係密切，該公司正在與債權人談判籌集資金。這筆資金將用於購買大量Nvidia（英偉達）先進的晶片，並租給xAI，用於建設一個新的大型數據中心，旨在幫助訓練和驅動人工智能聊天機器人Grok，Grok並沒有OpenAI的ChatGPT那麼受歡迎。

在Humanity's Last Exam測試中，Grok 4 在無工具輔助下獲得 25.4% 的分數，超越了 Google Gemini 2.5 Pro 的 21.6% 及 OpenAI o3 (high) 的 21%。 （xAI@X）

本月早些時候，Grok在社交媒體平台X上向用戶發布了種族主義和有爭議的評論，聲譽受到了打擊。