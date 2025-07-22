中國腦機技術正在反超西方　美國學者：已不輸馬斯克的Neuralink

今年3月，北京新聞廣播拍攝了一組畫面，有五名患者成為一項臨牀試驗的對象，植入了如硬幣大小的晶片「北腦一號」（Beinao-1），這是一種無線腦機接口（BCI，Brain-Computer Interface）。



其中一名67歲的女性患者，患有肌萎縮側索硬化症（ALS），又稱漸凍症、盧伽雷氏症，無法說話的她通過這項技術，將「我想吃飯」這一想法以漢字的形式呈現在了電腦屏幕上。

美國學者於2024年發表了關於中國腦機介面發展的研究報告，並指出中國研究人員的努力「在複雜性上可與美國和英國相當」。（微信公眾號＠首都醫科大學宣武醫院）

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負責這項試驗的首席科學家羅敏敏，同時也是北京腦科學與類腦研究所（CIBR）所長，他表示，市場對BCI技術的需求「非常強烈」，潛在患者的請求令其應接不暇。

病人說感覺太棒了，就像他們能夠重新掌控（自己的）肌肉一樣。

在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，羅敏敏表示，這項技術在解碼患者大腦信號並將其轉化為文本語音或機器運動方面顯示出了「高準確性」，他的團隊計劃在下一年加速人體試驗，將晶片植入於50至100名患者。

這項技術由美國科學家主導，但專家表示，中國正在迅速趕超。

當地時間7月20日，CNN將今年5月採訪整理發出，並援引美國喬治城大學神經科學教授馬克西米利安·里森胡貝爾（Maximilian Riesenhuber）指出，儘管中國在腦機技術方面起步晚於美國，但已取得了進展，並正同馬斯克（Elon Musk）旗下的Neuralink等公司展開競爭。「中國顯然展現了不僅能趕上，還能具有競爭力，並且現在實際上在某些領域開始引領該領域，」里森胡貝爾說：「令人興奮的是，（中美）兩國都在開展大量研究活動，因為他們已經意識到腦機接口的潛力。」

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相比美國 中國「另闢蹊徑」

北京腦科學與類腦研究所是由北京市政府和當地多所大學於2018年共同創立，彼時正值馬斯克在美國三藩市創立Neuralink大約兩年之後。2023年，北京腦科學與類腦研究所孵化了一家名為NeuCyber NeuroTech的私營公司，專注於開發「北腦一號」等腦科技產品。對於所有腦機接口研究人員來說，必須關注的一點是平衡風險和有效性。

里森胡貝爾表示，大多數美國公司採用的是更具「侵入性」的方法，將晶片植入硬腦膜（覆蓋並保護大腦和脊髓的外層組織），以便更好地捕捉信號，但這些方法需要更高風險的手術。「有趣的是，NeuCyber NeuroTech顯然能夠在硬腦膜外獲取足夠的訊息，從而解碼特定單詞。」他說道。

今年3月，隨着針對漸凍症患者的一項測試開始，標誌着「北腦一號」的第三次人體試驗啟動。研發方在新聞稿中表示，這些試驗是「全球首批半侵入式無線腦機接口人體植入」。截至5月，該項目又新增兩例臨牀試驗，已累計完成五例。「她是清醒的，知道自己想要什麼，但她無法表達出來，」曾在賓夕凡尼亞大學獲神經科學博士學位並在美國生活近十年的羅敏敏透露，試驗中那名60多歲的漸凍症女性患者，多年來一直深受困擾，但植入「北腦一號」後，她現在可以通過系統相當準確地說出簡單的句子。

起步雖晚 但中國「雄心勃勃」

市場研究公司Precedence Research的數據顯示，去年腦機接口技術市場規模約為26億美元，預計到2034年將增至124億美元。CNN指出，然而，對中美兩國而言，這項技術的意義遠不止金錢那麼簡單。長期以來，中國一直致力於成為科技和經濟強國，而這一雄心壯志竟引發了美國的所謂「擔憂」，甚至導致中美在科技領域爭端不斷，尤其是在半導體行業。同時，在地緣政治緊張局勢加劇的背景下，中美兩國的科技突破常常被拿來比較。比如，在人工智能（AI）等多項前沿科技領域，中國迅猛的發展態勢就一直讓美國深感不安。

而腦機接口技術，最早起源於20世紀70年代的美國，幾十年後，奧巴馬（Barack Obama）政府於2013年啟動了「腦計劃」（Brain Initiative）。根據美國國立衛生研究院（NIH）的數據，該計劃迄今為止已投資超過30億美元，資助了上千個神經科學技術項目。總部位於紐約的Synchron公司於2021年7月率先開展人體試驗。三年後，加州大學戴維斯分校醫療中心研發的新型腦機接口系統，成功將一名漸凍症患者的腦電信號轉化為語音，準確率達97%——校方聲明稱這是同類系統中精準度最高的。同年，馬斯克的公司也完成首例人體試驗，受試者通過腦部植入物實現了對電腦鼠標的控制。

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中國在腦機技術方面雖然起步於20世紀90年代，但發展迅速。據科技部訊息顯示，2014年，中國科學家提出了開展腦科學國家項目的想法，旨在追趕美國和歐洲的類似努力。兩年後，腦科學就被列入了國家的五年規劃中。

里森胡貝爾和喬治城大學的其他研究人員於2024年發表了關於中國腦機接口發展的研究報告，並指出中國研究人員的努力「在複雜性上可與美國和英國相當」。該報告指出：

我們發現，中國的非侵入式腦機接口研究與其他科技發達國家的成果相當，並且正在努力克服障礙，以提升保真度、吞吐量並擴大應用範圍。中國的侵入式腦機接口研究雖然歷史上落後於非侵入式研究，但已加快步伐，並正在接近全球先進水平。

在中美兩國都有工作經驗的的羅敏敏表示，美國在侵入式和非侵入式腦機接口技術領域都處於「領先地位」。但他補充稱，比較「北腦一號」和Neuralink的產品，就像比較「蘋果和橙」一樣。這是因為，這兩個系統不僅在植入位置上有所不同，而且在記錄的腦信號類型以及數據傳輸方式上也存在差異，中國晶片記錄的腦區範圍更廣，但每個神經元的精度較低。「總而言之，我不認為這兩款產品之間存在競爭或排他關係，」羅敏敏補充說：「目前尚無定論，我們還不知道哪種方案最終能更好地造福患者。」

另據解放日報消息，最近，上海岩思類腦人工智能研究院與復旦大學附屬華山醫院合作，在腦機接口領域取得突破。10例受試者的大腦植入電極後，經過短時間訓練，通過解碼其大腦神經電活動，與腦部電極相連的電腦就會即時顯示出他們想說的中文語句。這一進入臨牀試驗階段的科研成果，將為漸凍症、腦卒中等失語患者帶來福音。