中美「人形機械人」爭霸！馬斯克：2到10名恐全是中國公司

今年是「人形機械人」量產元年，美國跟中國都在搶佔主導權。



Tesla特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說，機械人產業排行，特斯拉是第1名，但他很擔心，第2到第10名可能都是中國公司。美媒直擊北京的機械人實驗室，一探中國機械人開發的戰略應用。

上海浦東的智元數據集採廠，機械人正在跟人類「學做家務」（新浪香港）

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美媒記者在北京參觀了一家新創公司的實驗室，看到工程師們正在訓練機械人踢足球，這些機械人能進行基本的防守和踢球動作，甚至能舉辦一場完全由人工智慧驅動的機械人足球比賽。加速進化機械人執行長程昊解釋，他們使用「模仿學習」這種新技術，讓機械人的動作更接近人類。程昊強調，他們必須推進技術發展，需要真實場景來測試技術。

美媒記者指出，根據摩根士丹利研究報告的說法，這波機械人開發熱潮正好出現在中國政府將科技列為國家優先發展項目的時刻。中國已在電動車領域證明了自身的創新能力，現在也希望在AI機械人領域取得主導地位，而與美國的技術差距正在拉大。新加坡大學商學院學者Alex Capri表示，中國正在全力發展所有尖端科技領域，AI與機械人技術的結合有着非常多的實際應用與戰略意涵。

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共軍曾展示背着自動步槍的機器狗，顯示其在戰場上的潛在應用。美國空軍在戰訓演習中也早有類似技術，美中科技戰正延伸到機械人領域。CNN主播Jim Sciutto指出，中國正在開發的高階機械人再次展現了中國科技在各種高科技領域的快速進展，許多人將這視為對美國的一記警鐘。

特斯拉的人形機械人「Optimus」去年在特斯拉活動上展示了靈活性與高互動力，能隨音樂熱舞、與賓客互動比讚，也能回應要求遞點心。馬斯克表示，它可以當老師、幫你照顧小孩、遛狗、除草、買雜貨，甚至只是當你的朋友、幫你倒飲料，他認為這會是有史以來最大型的產品。馬斯克計劃讓「Optimus」在年底上線特斯拉工廠，明年生產5至10萬台、2027年50萬台，到2030年實現每年生產百萬台。但現在疑似因為硬體問題、續航力不足，暫停生產。

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美國另一家新創公司Figure AI打造的機械人能自主分檢包裹，動作仔細、流利程度不輸給真人，且可以連續工作一小時不喊累。Figure AI創辦人預測，10年之內，人形機械人將可以在家中完成有用的工作。美國機械人公司Apptronik也打造了一款能搬運快遞貨物的機械人，身高約173厘米，適用於倉儲物流工作。

與中國的機械人策略相比，美國更專注於高技術規格的機械人。但摩根士丹利分析顯示，過去5年，中國成功申請5590件涉及人形機械人的專利，而美國只有1442件。AI機械人新創公司執行長羅斯表示，如果要在AI開發的前端，需要與微軟、輝達、谷歌或其他大公司合作，因為他們擁有其他人甚至政府都沒有的資源。

中國面臨的現實挑戰是，目前研發人形機械人大腦元件的22家公司中，13家在美國，只有2家在中國。馬斯克最近在電話會議中談到「機械人產業」排行榜，他認為第一名是特斯拉，但是第二至第十名可能都是中國公司，他擔心中國最終會在機械人產業佔據主導地位。德州新創機械人公司共同創辦人卡登納提到，輝達一直是個很好的合作夥伴，他們使用了輝達從硬體到模擬的各種模型，最近還開始在基礎模型上合作。

人形機械人高度依賴AI算力，而輝達是當今霸主，左右着人形機械人產業發展的下一步。輝達執行長黃仁勳曾表示，Grek是機械人領域所能實現的完美例子，教導機械人操縱、模擬所需的技術，以及令人難以置信的機械人本體實現，現在就呈現在眼前。目前，美國對中國實施高階晶片管制，輝達又幫助美國在智慧大腦上取得優勢，在美中機械人戰場上，中國可能在短期內難以追趕。

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