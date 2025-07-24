美股｜道指收市跌316點　納指標指再破頂　Tesla瀉8.2%

投資者消化Tesla及Google母公司Alphabet等大型企業季績，美股周四（7月24日）個別發展。其中，納指及標普500指數微升，再創收市新高；道指至收市則跌316點。其中，由於Tesla季績遜於市場預期， 股價最多曾挫逾9%，至收市仍跌8.20%，每股收報305.30美元。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月25日

【04:23】Nvidia及Amazon同漲1.7% IBM瀉7.6%

道指收市報44,693.91點，跌316.38點或0.70%；納指收報21,057.96點，升37.94點或0.18%；標普500指數收報6,363.35點，升4.44點或0.07%。

除Tesla大幅下挫，其他重磅科技股普遍上揚，同於前一日公布季續的Alphabet漲1.03%。另外，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升1.73%，每股收報173.74美元。Amazon亦漲1.73%、微軟升0.99%；Apple則跌0.18%。

其他股票方面，IBM次季業績與市場預期持平，由於核心軟件部門銷售額令人失望，股價下跌7.62%，為跌幅最大道指成份股。此外，聯合健康（UnitedHealth）披露公司正配合司法部對其醫療保險業務的調查，股價至收市跌4.76%。

【04:15】中概股指數收跌1.54%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.54%。其中，阿里巴巴跌1.17%。

【04:08】油價約升1% 現貨金價下跌

國際油價上揚。紐約原油期貨每桶收報66.03美元，升0.78美元或1.2%。倫敦布蘭特期油收報69.18美元，升0.67美元或0.98%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,370.98美元，跌16.25美元或0.48%。

【04:04】恒指夜期收報25,505點 低水162點

恒指夜市期指收報25,505點，跌178點，較恒指收市25,667點，低水162點，成交12,386張。

【03:47】美元指數上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於97.37，升0.17%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報146.94，升0.29%。

圖為Tesla在加州的工廠俯視圖。（Getty）

本港時間7月24日

【22:52】IBM股價瀉逾8%

道指最新44,877點，跌133點或0.30%；納指最新報21,059點，升39點或0.19%；標普500指數現報6,375點，升16點或0.26%。目前，Tesla跌8.67%，同於前一天公布季續的Alphabet則漲1.40%。

另外，IBM最新跌8.38%，為跌幅最大道指成份股。

【22:46】油價升逾1%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶66.30美元，升1.05美元或1.61%；倫敦布蘭特期油每桶報69.45美元，升0.94美元或1.37%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,715.98美元、24小時內約跌0.4%。