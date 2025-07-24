Tesla Diner開業首日狂賺4.7萬美元　馬斯克宣佈全球擴張計劃

7月21日，特斯拉（Tesla）全球首家超級充電站餐廳（Tesla Diner）正式開業，該餐廳位於洛杉磯聖莫尼卡大道7001號。



據悉，開業當天，數百名消費者提前13小時排隊等候，6小時內餐飲+充電收入達4.7萬美元，比鄰近麥當勞全天流水高30%。

Tesla Diner的外觀與餐牌資料👇👇👇

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該餐廳以20世紀50年代復古風格為靈感，外觀採用銀色曲線設計，像一艘飛碟，搭配霓虹燈裝飾。

餐廳為兩層式設計，底層是廚房、酒吧和外帶區；頂層是戶外酒吧和休息區，室內外共200+座位。

除了提供餐飲服務外，還設有汽車影院，配備兩塊13.72米高的LED屏幕和80個V4超級充電樁，車主可邊觀影邊充電。

馬斯克宣佈：若洛杉磯店運營成功，將在全球高速公路網及核心城市複製該模式。上海浦東超級工廠旁已預留3000平米地塊，2026年春節前後開業，定價或為美國的70%。

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