京東擬收購德國電子零售商Ceconomy　作價逾202億港元

內地電商平台京東（9618）或再有收購動作，《彭博》消息指，公司正就洽購德國電子產品零售商Ceconomy AG的交易，進行深入談判。報道指，Ceconomy AG的估值達到22億歐元，折合約202.8億港元。



據報道，Ceconomy AG聲明，京東擬出價每股4.6歐元，較其前一日收市價每股3.75歐元，存在溢價23%。不過，雙方目前尚未簽署具法律約束力的協議，尚無法確定最終是否會正式提出收購邀約。



報道引述消息稱，京東正與Ceconomy的主要股東進行洽談，若無法獲得這些股東的支持，交易可能會受到阻礙。一些大股東目前對於簽署不可撤回的股份出讓協議持保留態度。不過據稱，京東早在2023年，已示意有意收購Ceconomy。

京東創辦人劉強東此前就指，加快海外佈局，擬進軍歐洲市場。去年公司曾傳出考慮收購英國電子零售商 Currys，不過最終未能成事。公司在香港亦有動作，據《香港01》日前消息，京東擬收購本地佳寶超市物業及零售網絡，據接近賣方人士確認，已完成收購七成股權。

京東股價現隨大市走低，跌1.1%，報131.8元。