美國晶片禁令期間　據報總值逾10億美元Nvidia晶片　流入中國市場

美國近日重新允許Nvidia（英偉達）向中國銷售H20晶片，但據外電引述消息指，在特朗普政府加強對芯片出口管制期間，至少有價值10億美元（約78.5億港元）的Nvidia先進人工智能（AI）芯片。



據英國傳媒引述銷售合約、公司文件和知情人士指，在中國美國半導體黑市中，被禁售的Nvidia B200芯片成為最受追捧且最容易買到的芯片。而B200芯片是廣泛被OpenAI、Google和Meta等美國科技巨頭用於訓練最新的AI系統。

報道引述文件顯示，今年5月多家中國經銷商開始向服務中國AI的資料中心供應商銷售B200芯片。除此之外，如H100和H200等芯片也有出售。而這些芯片合共的銷售額估計超過10億美元。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

每機架售價約350萬人民幣

據指，這些芯片以現成的機架形式出售，每個機架包含8塊B200芯片以及直接連接到資料中心所需的其他組件和軟體。這樣的機架大約相當於一個大號手提箱的大小，包括包裝在內重量接近150公斤。

報道引用律稱，只要繳納相關邊境關稅，在中國接收和銷售受限制的Nvidia芯片是合法。然而，將這些晶片出售並運往中國的實體將違反美國法規。

黃仁勳發表談話（nvidia@X）

價格上，據指目前市場價格在每架300萬元人民幣至350萬元人民幣之間，低於5月中旬首次在中國批量上市時的400多萬元人民幣。而目前的價格較美國同類產品的平均售價高出約50%。

Nvidia表示試圖用走私產品拼湊數據中心，無論從技術角度還是經濟角度來看，都是一個失敗的嘗試。數據中心需要服務和支持，而集團只為獲得授權的英偉達產品提供服務。