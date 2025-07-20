Nvidia對華復售H20晶片 美媒：英偉達告知中國客戶庫存有限
撰文：王海
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美國人工智能晶片龍頭英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）7月15日（週二）獲批恢復對中國銷售其H20人工智能晶片。有美國媒體報道，英偉達已告知其中國客戶，其H20晶片的供應有限，而這已是在美國出口限制下，英偉達能夠向中國銷售的最強大AI晶片。
英偉達早前表示，計劃恢復向中國銷售H20晶片，但按照政策變化，晶片出口最終仍需獲得美國政府批准。
美國科技媒體The Information19日（週六）引述兩位知情人士報道，特朗普政府今年4月禁止對華銷售H20晶片，這迫使英偉達取消客戶訂單，並取消其在晶片製造商台積電 (TSMC) 預訂的產能。
據報道，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）本週在北京的一場媒體活動上表示，台積電已將其H20的生產線轉移到為其他客戶生產晶片，再次調整晶片生產線可能需要9個月的時間。
該報道還指，英偉達不打算恢復生產H20，但並未提供任何消息來源或更多細節。
英偉達拒絕對該報道發表評論；路透社亦無法立即核實該報道。
黃仁勳近日暗示英偉達將加大H20晶片的供應，並表示中國訂單的許可證將迅速獲得批准。
英偉達同時宣布，正在為中國客戶開發一款名為RTX Pro GPU的新晶片，該晶片將符合美國的出口限制規定。
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