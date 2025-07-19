Nvidia黃仁勳：要是能重來我會學這科　對AI「下波浪潮」感到樂觀

英偉達（Nvidia）62歲行政總裁黃仁勳曾在美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）獲得電機工程學士學位，他7月16日到訪北京期間對美媒記者表示，假如自己回到20歲，希望自己在大學修的是物理科學。雖然沒有解釋為甚麼會改選這一科，但他一直對人工智能（AI）的「下一波浪潮」即物理AI時代到來感到樂觀。



黃仁勳在北京對美國CNBC頻道表示：「對於一個已經大學畢業的年輕人來說，20歲的黃仁勳可能會選擇物理科學，而不是軟件科學。」

20歲的黃仁勳於1984年在俄勒岡州立大學獲得電氣工程學士學位，比別人提前2年畢業。1992年又在史丹福大學（Stanford University）獲得電氣工程碩士學位。

1984年，20歲的黃仁勳於在俄勒岡州立大學獲得電氣工程學士學位，比別人提前2年畢業。圖為黃仁勳和後來成為他妻子的米爾斯（Lori Mills）在大學畢業典禮上。（Nvidia官網）

1993年4月，黃仁勳與工程師Chris Malachowsky和Curtis Priem在加州聖荷西的一家Denny's早餐店共進晚餐，並創立了英偉達。在黃仁勳擔任行政總裁的領導下，這間晶片製造商如今已成為全球市值最高的公司，上週突破4萬億美元（約31.4萬億港元）。

他5月2日出席美國2025「山與谷論壇」（The Hill and Valley Forum）時曾表示，AI發展目前正處於「推理型AI」（Reasoning AI）的時代。黃仁勳相信，很快將迎來下一波浪潮「物理AI」（Physical AI）的時代。

2025年5月2日，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳出席「2025山與谷論壇」（The Hill and Valley Forum），他表示人工智能（AI）正在掀起一次新的工業革命，而AI工廠（AI Factories）則是革命核心。（YouTube/ @HillValleyForum）

物理AI指的是使用運動技能理解現實世界並與之進行交互的模型，可被封裝在機器人體內，讓AI能對世界做出實體的反應。

黃仁勳4月曾在華盛頓表示：「下一波浪潮要求我們了解物理定律、摩擦力、慣性、因果關係等。」