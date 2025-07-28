中國聯塑(2128)有望受內地政策帶動　業務逐步重返強勢｜彭偉新

中國聯塑主要業務為塑料管道及建材的生產與銷售，產品應用於民用建築、市政工程、農業及環保等領域。塑料管道系統佔總收入的約80%以上，其中供水和排水產品佔比達76.4%。集團的亮點包括強大的市場地位、廣泛的分銷網絡以及持續的產品創新。在短期內，集團將受惠原材料價格下行，提升毛利率及整體的盈利能力。另外，受惠於城市更新計劃的推動，城市更新計劃相信是推動中國聯塑業務增長的重要因素。隨著城市化進程加快，對於管網系統的需求日益增加，將直接促進集團在供水和排水領域的產品銷售。此外，基礎設施投資的增加，特別是在水利工程及管網改造方面，將為中國聯塑帶來穩定的業務增長機會，為集團形成了良好的市場環境。



至於長期來看，政府的政策支持對中國聯塑的業務發展起著關鍵作用。高標農田建設及相關的政府補貼，將直接提升農田投資需求，為公司帶來新的增長點。這不僅有助於推動產品銷售，還能提升公司的市場競爭力。隨著政策環境的改善和政府對基礎設施建設的重視，中國聯塑將能更好地把握市場機會，實現業務擴張。

中國聯塑上個交易日以 4.84 港元收市，全日無升跌，而過去5年的平均Beta值為 0.94，系統性風險低於大市，在市況短期內較為波動下，低Beta值的股份代表較低波幅，在市況波動較大時反而會受到市場關注。中國聯塑過去52周最高位曾見 5.05 港元，而最低位則曾見 2.44港元，以現價 4.84 港元計，中國聯塑的股價較 50 天線高出 17.62%，另外，現價亦較 200 天線高出 29.56%，反映出股價處於偏強走勢。

中國聯塑過去一年的派息比率為 34.4%，而過去5年的平均派息比率為31.3%，集團上個財年已派發 0.20 港元的全年股息，相等於 4.09 厘的追蹤年股息率。市場預期集團今年全年每股盈利為0.74港元，而2026年則會上升至0.84港元，按年分別上升27.1%及12.9%。若果按過去5年的平均派息比率計算，未來兩個財年的每股派息預期可以達到派 0.231 港元及0.263港元，以現價計算分別相等於4.7厘及5.37厘的預測股息率，明年將會追過之前5年平均股息率5.02 厘。

中國聯塑(02128)於今年2月20日至7月25日期間的資金流狀況。（圖１）

中國聯塑的機構投資者持股比率為9.57%，自今年2月20日至今年7月25日期間，股價錄得5.56%的跌幅，不過，在該期間反而共錄得3.49 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.8 億港元，而散戶則佔當中的0.69 億港元 (見圖1)，而大戶對散戶資金流比率為 4.1 比 1，反映出大戶投資者仍然會是主導股價走勢的重要動力。而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上30.78%，最低曾經跌至 -19.01%後，已由低位反彈至7月25日的 -4.72%，反映大戶資金動力有所改善。

股價自去年10月8日升上最高位5.05港元後見頂並跌返1月13日低位見3.02港元後，股價開始形成見底走勢，尤其是9天RSI未有再跌穿30水平，反映出股價的上升動力已轉強。而且在股價形成一浪高於一浪下，股價已逐步升近去年10月的頂部，而9天RSI已升破70，反映整體股價上升動力強勁，後市有望作進一步的上升。如果股價能升破前頂5.05港元，可以按整個回調幅度的1.618倍作出上升。投資者可以在股價返回4.90港元買入，上望6.30港元，至於股價向下跌穿6月11日頂部4.49港元，則要先行沽出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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