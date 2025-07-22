優必選(9880)股價短期見底　配合大戶資金流入可望104元｜彭偉新

優必選(9880)是中國領先的人形機器人企業，專注於消費級、商業級及工業級機器人的研發、設計、生產及銷售，同時提供AI驅動的智能解決方案。業務涵蓋教育機器人、物流機器人、工業人形機器人及相關軟件服務，客戶包括汽車製造商、教育機構及零售企業。商業模式結合硬件銷售、軟件訂閱及定制化解決方案，重點布局中國製造業及全球高端市場。



集團未來12個月內可能推動優必選的正面因素包括工業機器人規模化應用，尤其是集團與多家汽車生產企業的合作項目已進入量產階段，預計2025年第二季度實現規模化交付。而且優必選己納入了港股通的名錄內，相信股價會繼續受到不同的資金的追捧下，股價再度回升。按中央結算的數據分析，現時北水投資者持有優必選股份的持股比率為26.92%(見圖2)，是自去年12月底時的最高水平，主要是反映出北水投資者對優必選的前景非常看好，有助推動股價作進一步的上升。

市場預期集團於2025年的全年收入為19.52億元人民幣，按年上升49.5%；至於2026年則更會大幅上升61.8%至31.57億元人民幣。不過，預期集團仍然未能達至收支平衡，主要是現時的折舊及短期資本開支仍然較大，短期難以達至收支平衡。預計2025年及2026年的每股虧損仍然分別達到3.2元人民幣及2.91元人民幣，雖然虧損正在收窄，但相信仍要等至2028年之後才有望見到錄得盈利。

優必選(09880)於今年2月14日至7月21日期間的資金流狀況。（圖１）

優必選的機構投資者持股比率為7.69%。自今年2月14日至今年7月21日期間，股價錄得11.80%的升幅，雖然期間曾一度跌近30%，主要是年初時市場因機器人上春晚帶來的熱潮，把優必選的股份過份推高，令到熱潮過後，股價被過份拋售而出現明顯的跌幅。雖然股價在該段期間內急跌，但同期則共錄得8.84億港元的資金流入，當中大戶佔其中的12.49億港元，而散戶則錄得淨流出3.62億港元。至於大戶對散戶資金流比率為3.5比-1，反映出市場上大戶投資者仍然是主要參與者，因此，大戶資者仍然是主導股價走勢的動力，尤其是同期大戶投資者的坐貨比率由期內最低-6.16%回升，已升至7月21日當日的全期最高水平8.37%，進一步確認大戶投資者對股份抱有非常看好的看法，有助股價作進一步的上升。

至於優必選的技術走勢方面，集團52周最高位曾見126港元，而最低位則曾見40.8港元。以現價計算，優必選的股價較50天線低7.94%；另外，現價亦較200天線稍為高出6%，因此，股價未有出現過高的情況，短期不會因為股價偏高而出現大幅度的回調。集團現時共有6位分析師進行調研覆蓋，所給予的目標價由90港元至126港元不等，不過，市場所給予的目標價中位數，則仍然有107.70港元，較現價仍然有約28%的上升空間。

北水投資者自去年12月底至7月17日期間，對優必選股份的比率變化。（圖２）

優必選的股價於去年10月期間兩度升上125港元水平後見頂回落，而且在持續下跌後，股價於今年1月跌返最低位40.80港元見底。幸好在9天RSI形成底背馳走勢後，股價作出反彈並升返113港元以上水平。不過，其後股價再度回落至4月7日低位見57.6港元後反彈，股價雖然仍然受制於103.90港元，不過，即使股價回落並未有影響到整體的股價走勢，而且更在昨日成功重返整個前升浪總升幅的38.2%回調幅度之上，反映之前的升勢未有被破壞，後市走勢仍然有繼續的機會。投資者可以在90港元的水平買入，上望5月14日前反彈阻力位104港元；至於股價若未有失守6月26日頂部84.75港元，則可以暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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