丘鈦科技(1478)受惠多個利好因素支持　股價可衝12元｜彭偉新

丘鈦科技的主要業務集中於高端攝像模組及指紋識別模組，並積極拓展至IoT及車載市場。手機攝像模組佔總收入約86%，指紋識別模組約13%。集團的亮點在於其垂直整合能力，通過收購poLight及TDK微型驅動器解決方案，增強高端產品競爭力。未來一年帶動集團盈利有改善機會的催化劑包括電動汽車電子業務的增長強勁，令到集團汽車攝像頭模組需求快速增長，另外，在高像素、多鏡頭及潛望式攝像頭的市場需求增加，有利於集團中高端產品的銷售。



集團的手機攝像模組業務仍然向好，尤其是高端手機攝像模組的需求回暖，這是丘鈦科技增長的重要驅動力。隨著全球智能手機市場的復甦，消費者對高端產品的需求提升，尤其是高解析度攝像模組。這種需求不僅促進了公司收入的增長，還有助於提升其毛利率，因為高端產品的平均售價通常高於低端產品。這一趨勢讓丘鈦科技的未來業績展望更為樂觀。市場預期集團的毛利率會由2024年的6.10%進一步上升至2025年的7.2%。至於淨利潤率則預期會由2024年的1.3%上升至2025年的3.70%。

丘鈦科技(01478)於今年2月19日至7月24日期間的資金流狀況。（圖1）

另外，丘鈦科技的非手機業務，特別是在物聯網（IoT）和車載模組領域，顯示出顯著的增長潛力。隨著智能家居和自動駕駛技術的興起，這些市場的需求不斷上升，為公司提供了新的收入來源。報告指出，丘鈦科技的非手機業務在2025年上半年增長達48%，顯示出其在這些新興領域的快速擴展。另外，在物聯網市場，丘鈦科技的產品應用越來越廣泛，涵蓋智能家居設備、可穿戴設備和工業自動化等多個領域。這些產品不僅提升了公司的收入結構，也減少了對傳統手機市場的依賴，使得整體業務風險得以分散。此外，車載模組的需求也在逐漸上升，尤其是在自動駕駛技術和智能車輛的推廣下，這進一步鞏固了丘鈦科技在高端技術市場的地位。

非手機業務的增長不僅提升了公司的整體收入，還有助於提升毛利率。隨著技術創新和產品升級，公司在這些領域的競爭力也在持續增強，為未來的持續增長奠定了堅實的基礎。因此，丘鈦科技在非手機業務上的表現，顯示出其靈活應對市場變化的能力，並為公司的長期發展提供了廣闊的前景。

丘鈦科技過去5年的平均Beta值為 1.09，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 11.5 港元，而最低位則曾見 3.73港元，以現價 11.3 港元計，丘鈦科技的股價較 50 天線高出 39.11%，另外，現價亦較 200 天線高出 62.89%，整體走勢屬於偏強的走勢，尤其是股價已升破了所有的移動平均線阻力，不過，由於9天RSI仍然能企穩在70以上，因此，股價未有觸及回調走勢，相信仍然有進一步的反彈。

丘鈦科技的股價在今年1月從5.28港元開始回升，並在3月觸及9.25港元後出現調整，隨後在4月9日跌至5.21港元。儘管當時相對強弱指標（RSI）一度跌破30，顯示出缺乏動力，但股價在回到1月的低位後迅速反彈，推動9日RSI上升，並促進股價見底回升。該段期間，股價不僅成功突破了保歷加通道的中軸，還回升至整體跌幅的38.2%和61.8%反彈目標，最終在7月18日上漲至11.50港元。儘管近期股價出現小幅回調，但整體趨勢並未完全轉弱，RSI在跌回70後迅速穩定。儘管MACD出現了失守訊號線的跡象，整體走勢仍顯示出有潛力進一步反彈。如果根據今年3月至4月初的跌幅計算反彈目標的1.618倍，股價有可能上升至12港元的水平，建議可以在11.00港元以下買入，失守20天線先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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